Έγραψαν ιστορία: Μεταμόσχευσαν για πρώτη φορά ωχρά κηλίδα και χάρισαν την όραση σε τυφλή!

Γιατροί στην Ιταλία πραγματοποίησαν για πρώτη φορά μεταμόσχευση σε ωχρά κηλίδα, χαρίζοντας ξανά την όραση σε μία 76χρονη τυφλή γυναίκα μετά από πέντε χρόνια.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως σε μεταμόσχευση του πρόσθιου τμήματος του ματιού και της κεντρικής περιοχής του αμφιβληστροειδούς (ωχρά κηλίδα) από το ένα μάτι στο άλλο μάτι της ίδιας ασθενούς. Η γυναίκα κατάφερε να ανακτήσει την όραση της, μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια πλήρους τύφλωσης.

«Μέχρι σήμερα, η ταυτόχρονη μεταμόσχευση του πρόσθιου τμήματος του ματιού είχε πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά παγκοσμίως από τον καθηγητή Βιντσέντσο Σαρνιτσόλα και εμένα, εδώ στη Μολινέτε. Δεν είχε καταστεί ποτέ δυνατό να μεταμοσχευθεί η κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς», εξηγεί ο καθηγητής Μικέλε Ρεϊμπάλντι, επικεφαλής της ομάδας της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Μολινέτε. Ο ίδιος αποφοίτησε από την Κατάνια, όπου εργάστηκε για πολλά χρόνια.

Italie. Elena retrouve la vue grâce à une autogreffe: «Je me sens comme un nouveau-né qui apprend à regarder, et c'est magnifique» @repubblica pic.twitter.com/m0FNc5G4Q6 — L'important (@Limportant_fr) July 27, 2026

Ιταλία: Η 67χρονη γυναίκα είχε χάσει ολοκληρωτικά την όραση της μετά από σοβαρό τροχαίο

Η πρωτοποριακή επέμβαση αφορούσε μία 67χρονη γυναίκα, την Έλενα, η οποία είχε χάσει ολοκληρωτικά την όρασή της εξαιτίας ενός σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. Το δυστύχημα είχε προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στο οπτικό νεύρο του αριστερού ματιού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του φωτός από το μάτι προς τον εγκέφαλο και να χαθεί η όραση, ενώ οι ανατομικές δομές του οφθαλμού παρέμεναν ανέπαφες.

Αντίθετα, το δεξί μάτι, το οποίο είχε ήδη προσβληθεί από ωχροπάθεια, υπέστη τραυματισμό που προκάλεσε ανεπανόρθωτη βλάβη στον αμφιβληστροειδή και στην καθαρότητα του κερατοειδούς. Η ολοκληρωτική καταστροφή της περιοχής που περιείχε τα βλαστοκύτταρα καθιστούσε αδύνατη μια συμβατική μεταμόσχευση κερατοειδούς, καταδικάζοντας τη γυναίκα σε πολυετή τύφλωση.

Το εμπόδιο, το οποίο μέχρι σήμερα θεωρούνταν ανυπέρβλητο σε διεθνές επίπεδο, ξεπεράστηκε χάρη στην ιδέα του καθηγητή Ρεϊμπάλντι: αξιοποιώντας τους υγιείς, αλλά πλέον μη λειτουργικούς ιστούς του αριστερού ματιού, οι γιατροί αφαίρεσαν και μετέφεραν στο δεξί μάτι ένα πλήρες ανατομικό τμήμα που περιλάμβανε τον κερατοειδή, τον σκληρό χιτώνα, τον επιπεφυκότα και, για πρώτη φορά στον κόσμο, την κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς (την ωχρά κηλίδα).

Αυτή η «βιολογική μεταφορά» επέτρεψε την ανακατασκευή ενός λειτουργικού οπτικά ματιού, χρησιμοποιώντας τα δύο κατεστραμμένα μάτια της ασθενούς.

All'ospedale Le Molinette di Torino, un intervento unico al mondo che ha consentito a una paziente di 67 anni, cieca da cinque, di tornare a vedere.







#Tg3 pic.twitter.com/w6a8ghpFDE — Tg3 (@Tg3web) July 27, 2026

Ιταλία: Η γυναίκα συνοδευόταν από τον σκύλο-οδηγό της Τζο

Η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο συνοδευόμενη από τον αχώριστο σκύλο της, τον Τζο, έναν σκύλο-οδηγό για άτομα με προβλήματα όρασης. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα αυτού του δεσμού, η διοίκηση του Νοσοκομείου Μολινέτε επέτρεψε τη νοσηλεία του σκύλου δίπλα στη γυναίκα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο νοσοκομείο.

«Η επέμβαση αυτή αποτελεί ένα νέο σύνορο στη χειρουργική του ματιού», δηλώνει ο Ρεϊμπάλντι. «Τώρα περιμένουμε να δούμε σε ποιο βαθμό μπορεί να λειτουργήσει ο μεταμοσχευμένος αμφιβληστροειδής, όμως τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Ήταν ένας εξαιρετικά σύνθετος χειρουργικός μαραθώνιος, διάρκειας σχεδόν έξι ωρών, ο οποίος κατέστη δυνατός μόνο χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ οφθαλμιάτρων, αναισθησιολόγων, νοσηλευτών και της διοίκησης του συστήματος υγείας».

«Όμως η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλους μας ήταν η συγκλονιστική στιγμή κατά την οποία η Έλενα, ανοίγοντας ξανά τα μάτια της, μπόρεσε επιτέλους να αναγνωρίσει τα πρόσωπα του γιου της και του πιστού συντρόφου ζωής της, του Τζο».

Οι κλινικοί έλεγχοι επιβεβαιώνουν την επιτυχή ενσωμάτωση των μεταφερθέντων ιστών και τη σταδιακή λειτουργική αποκατάσταση του ματιού.

«Μία επέμβαση στα όρια του αδύνατου, χωρίς προηγούμενο. Ευχαριστούμε τους επαγγελματίες μας που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το επίτευγμα, αλλά κυρίως που για ακόμη μία φορά αγκάλιασαν τις ευαισθησίες και τις ανάγκες των ασθενών μας. Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται η αξία της δημόσιας υγείας, στην οποία πιστεύω βαθιά», δήλωσε ο Λίβιο Τρανκίντα, γενικός διευθυντής της Υγειονομικής και Επιστημονικής Πόλης του Τορίνο.

Με πληροφορίες από La Sicilia, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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