Ηράκλειο: Δασονόμος στη δικογραφία για το κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών

Οκτώ συλλήψεις, κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτη με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αλλά και ένας δασονόμος που κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, είναι ο απολογισμός της μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε περιοχές του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τέσσερις από τους συλληφθέντες αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για συμμετοχή στην απάτη με τις επιδοτήσεις, ρευματοκλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, ζωοκλοπή, ζωοκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και δασονόμος, ο οποίος φέρεται να ενημέρωνε τους κατηγορούμενους για την πρόθεση παθόντων να καταθέσουν μηνύσεις σε βάρος τους.

Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι η εγκληματική οργάνωση δρούσε με απόλυτα οργανωμένο τρόπο. Τα μέλη της εντόπιζαν τα ποιμνιοστάσια που θα χτυπούσαν, συγκέντρωναν πληροφορίες για τις κινήσεις των ιδιοκτητών και τα μέτρα φύλαξης, παρακολουθούσαν τους στόχους τους και στη συνέχεια αφαιρούσαν τα αιγοπρόβατα, τα οποία μετέφεραν σε ασφαλή σημεία πριν τα διαθέσουν στην αγορά κρέατος ή τα διοχετεύσουν σε τρίτους.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, δύο από τα βασικά μέλη είχαν επιβάλει για χρόνια καθεστώς εκφοβισμού στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν, καταπατώντας αγροτικές εκτάσεις και προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ μέσω εικονικών δηλώσεων φέρονται να εισέπραξαν παράνομα περισσότερα από 341.000 ευρώ σε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιάσεων, καθώς και απατών σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Κρήτης με την συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) Κρήτης, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, καθώς και των Τμημάτων Άμεσης Επέμβασης (Τ.Α.Ε.) Ηρακλείου και Λασιθίου, συνολικά -8- ημεδαποί.

Πρόκειται για -4- μέλη της οργάνωσης ηλικίας 47, 34, 30 και 19 ετών, ενώ οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ηλικίας 69, 49 και 45 ετών, καθώς και 36χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών με την αυτόφωρη διαδικασία, κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- ρευματοκλοπή, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, την ψευδή υπεύθυνη δήλωση, τη ζωοκλοπή – ζωοκτονία και τους κανόνες ευζωίας.

Επιπλέον, ο 34χρονος κατηγορείται για αντίσταση κατά της αρχής, καθώς κατά τη σύλληψή του, αντιστάθηκε και βιοπράγησε εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι άσκησαν την απολύτως αναγκαία βία για την ακινητοποίησή του.

Προηγήθηκε πολύμηνη και μεθοδική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας διακριβώθηκε η δράση των ανωτέρω -4- μελών της οργάνωσης, οι οποίοι οργανώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων ζωοκλοπών, επιδιώκοντας την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία, ενώ παράλληλα, λάμβαναν μέτρα προστασίας, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δράση τους.

Ειδικότερα, σε πρώτο στάδιο, επέλεγαν το κατάλληλο ποίμνιο-στόχο, το οποίο επρόκειτο να αφαιρέσουν, έχοντας προηγουμένως συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του ποιμνιοστασίου, τα τυχόν μέτρα φύλαξης του χώρου, καθώς και το ωράριο παραμονής του ιδιοκτήτη στο χώρο.

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Στη συνέχεια, κατόπτευαν και επιτηρούσαν συστηματικά το σημείο, προκειμένου να οργανωθεί περαιτέρω η μετακίνηση των ζώων που αφαιρούνταν και να επιλεχθούν τα κατάλληλα δρομολόγια ώστε να εξασφαλιστεί το κεκαλυμμένο της δράσης τους και του χώρου προσωρινής φύλαξης αυτών.

Ακολούθως, προέβαιναν στην απομάκρυνση των ζώων που αφαιρούσαν, είτε κινούμενοι πεζή, είτε μεταφέροντάς τα με οχήματα σε ασφαλή σημεία μέχρι την τελική προώθησή τους σε τρίτους- αποδέκτες προϊόντων εγκλήματος ή την ιδιοποίησή τους.

Τέλος, η εγκληματική τους δραστηριότητα ολοκληρωνόταν με τη σφαγή των αφαιρεθέντων αιγοπροβάτων και τη διάθεσή τους στην αγορά κρέατος.

Βασικό μέλος και πυρήνας λήψης αποφάσεων ήταν ο 47χρονος, τόσο κατά το στάδιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών αναφορικά με τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την οργάνωση της δράσης της οργάνωσης, όπως η επιλογή των στόχων, ο καθορισμός του τρόπου δράσης και η κατανομή των επιμέρους ρόλων, όσο και κατά την εκτέλεση της παράνομης δράσης τους, όπως διαχείριση ή προώθηση των αφαιρεθέντων αιγοπροβάτων σε τρίτους. Παράλληλα, προς επίτευξη του σκοπού τους, τα μέλη ενεργοποιούσαν κατά περίπτωση τον 69χρονο, ο οποίος παρείχε συνδρομή σε επιμέρους στάδια της δραστηριότητάς τους.

Μέχρι στιγμής, έχουν διακριβωθεί συνολικά -4- περιπτώσεις διακεκριμένης ζωοκλοπής και μία απόπειρα αυτής, οι οποίες έλαβαν χώρα από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο του 2026, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε, μέλη της οργάνωσης αφαίρεσαν τουλάχιστον -182- αιγοπρόβατα, καθώς και ένα αρμεκτικό μηχάνημα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας -43.000- ευρώ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε η παράλληλη εγκληματική δράση του 47χρονου και του 19χρονου, οι οποίοι, ενεργώντας μεθοδικά, είχαν επιβάλει –τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία- σκοπίμως καθεστώς τρομοκράτησης και εκφοβισμού στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν, κάνοντας χρήση βίας, απειλών και άλλων εγκληματικών ενεργειών σε βάρος των θυμάτων τους.

Πιο αναλυτικά, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους, προέβαιναν σε καταπάτηση ή παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων, τα οποία εκμεταλλεύονταν οικονομικά είτε μέσω της ανεξέλεγκτης βόσκησης των ποιμνίων τους είτε μέσω της καλλιέργειας τμημάτων αυτών, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Ως συνέπεια της ανωτέρω εγκληματικής τους δραστηριότητας, προκαλούνταν εκτεταμένες φθορές σε δενδρώδεις και λοιπές καλλιέργειες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επήλθε ολοκληρωτική καταστροφή αυτών, με τη συνολική ζημία να υπερβαίνει τα -120.000- ευρώ.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμιζαν μέσω της κατ’ επάγγελμα τέλεσης του αδικήματος της εκβίασης συνίστατο ιδίως:

στην εδαφική επέκταση της επαγγελματικής και ιδιοκτησιακής τους δραστηριότητας,

στην παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων που ανήκαν σε τρίτους,

στην καλλιέργεια τμημάτων γαιών με σιτηρά, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη σίτιση των αιγοπροβάτων τους,

στην αύξηση του ποιμνίου τους και, κατ’ επέκταση, στην ενίσχυση μέσω κρατικών επιδοτήσεων,

στην ελαχιστοποίηση του υψηλού κόστους αγοράς ζωοτροφών,

στη σταδιακή ένταξη νεότερων μελών των οικογενειών τους στην ίδια παράνομη δραστηριότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, το αρμόδιο Δασαρχείο, διερευνά το σύνολο των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί για αγροζημίες.

Παράλληλα, ο 47χρονος, ο 34χρονος, οι υπόλοιποι συλληφθέντες- μη μέλη της οργάνωσης, καθώς και 40χρονη γυναίκα, κατηγορούνται για απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, καθώς ύστερα από οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, καθώς και διασταυρωτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν σε σχετικές εφαρμογές και δεδομένα, προέκυψε ότι οι ανωτέρω προέβησαν σε ανακριβείς δηλώσεις κατά τα έτη 2019 έως και 2025.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν εικονικές δηλώσεις κτηνοτροφικών μονάδων τόσο σε επίπεδο των βοσκότοπων που κατείχαν -και κατ’ επέκταση φυσικής εγκατάστασης δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου-, όσο και σε επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω δηλώσεων, φέρεται να εισέπραξαν παρανόμως συνολικά -341.250,88- ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, ένας απ’ τους ανωτέρω κατηγορούμενους, κατά το έτος 2025 υπέβαλε κτηνοτροφική δήλωση για -460- αιγοπρόβατα, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατέχει ποίμνιο. Επίσης, σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε -5- ποίμνια, διαπιστώθηκαν -κατά περίπτωση- αποκλίσεις σε σχέση με τα δηλωθέντα στις κτηνοτροφικές δηλώσεις που υπεβλήθησαν για τα έτη 2025 και 2026, μη ύπαρξη των προβλεπόμενων ενωτίων καθώς και απουσία της προβλεπόμενης πινακίδας.

Επιπλέον, σε -3- περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικά με τους κανόνες ευζωίας, καθώς και παθητική κακοποίηση συνολικά -12- σκύλων, λόγος για τον οποίο επεβλήθησαν και τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, καραμπίνα, ημιαυτόματο πιστόλι, -41- πλήρη φυσίγγια, -2- μαχαίρια, καθώς και -21- ενώτια, τα οποία έφεραν διαφορετικούς κωδικούς κτηνοτρόφων. Επίσης, σε -2- οικίες εκτελέστηκαν εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης που εκκρεμούσαν από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Για την υπόθεση κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος και ένας δασονόμος, καθώς, όπως προέκυψε στο πλαίσιο της έρευνας, προέβη σε ενημέρωση των κατηγορουμένων σχετικά με την πρόθεση παθόντων να υποβάλουν μηνύσεις σε βάρος τους.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος των κατηγορούμενων στο παρελθόν έχουν σχηματιστεί –κατά περίπτωση- πλήθος δικογραφιών για παράβαση της νομοθεσίας για ζωοκλοπή – ζωοκτονία. Επιπλέον, ένας απ’ αυτούς έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ του είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα πειστήρια που κατασχέθηκαν, αποστέλλονται για εργαστηριακές εξετάσεις.

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