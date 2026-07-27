Τουρνουά μπίτς βόλει: Ολοι ήταν εκεί για τον Μάκη Μαριάτο(foto)

Μέγάλη η συγκίνηση από τους ανθρώπους του βόλεϊ απ΄ όλη την Κρήτη που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για να τιμήσουν τη μνήμη του Μάκη Μαριάτου! 26 ομάδες από όλο το νησί αλλά και πολλοί φίλοι και συμπαίκτες του Μάκη Μαριάτου, που δεν μπήκαν στο γήπεδο απλά βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν έναν άνθρωπο που άφησε τη σφραγίδα του στο Κρητικό βόλεϊ. Όλοι είχαν μια ιστορία να διηγηθούν για τον Μάκη, να θυμηθούν, να γελάσουν, να συγκινηθούν…

"O Mάκης Μαριάτος δεν θα ξεχαστεί. Θέλουμε αυτό το τουρνουά να γίνει θεσμός και κάθε χρόνο να θυμόμαστε τον άνθρωπο αυτόν, που τόσα πρόσφερε στο Κρητικό βόλεϊ", ανέφερε ο προπονητής του ΟΦΗ Νίκος Προύφας, που ήταν εκ των συντονιστών της διοργάνωσης.



Ο πρόεδρος του ΟΦΗ Γιάννης Δανδάλης έκανε τις απονομές των νικητών, στο "Αβάνα" στην Αμμουδάρα. Παρέδωσε τιμητική πλακέτα στην Ροδάνθη Μαριάτου, κόρη του αείμνηστου θρύλου του Κρητικού βόλεϊ, που έφυγε σε ηλικία 70 ετών, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.



Νικητές του "1ου τουρνουά Μάκης Μαριάτος" στους Άνδρες, αναδείχθηκαν τα αδέρφια Ρουμελιωτάκη ενώ στις Γυναίκες την πρωτιά τπήραν η κόρη του Μάκη Μαριάτου Ροδάνθη, με την συμπαίκτρια της Γεωργία Νικολούδη.



Όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους, για του χρόνου, ώστε να είναι και πάλι εκεί "για τον Μάκη".