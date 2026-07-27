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ΚΡΗΤΗ

Λασίθι: "Ιστορίες Ανθρώπων" στο 2ο Φεστιβάλ Κρηνών στη Νεάπολη

ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
clock 21:12 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το 2ο Φεστιβάλ Κρηνών ταξιδεύει στη Νεάπολη την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 με τη μουσικοαφηγηματική παράσταση «Ιστορίες Ανθρώπων».

Μια παράσταση που εξερευνά το ελληνικό τραγούδι και καταφεύγει σε αυτό ως ένα εργαλείο αφήγησης της καθημερινής ανθρώπινης εμπειρίας.

Οι «Ιστορίες Ανθρώπων» προσκαλούν το κοινό να βιώσει κάτι περισσότερο από μια απλή συλλογή αγαπημένων τραγουδιών. Μέσα από έναν συνδυασμό μουσικής και σύντομης αφήγησης, οι ακροατές έρχονται σε επαφή με προσωπικές ιστορίες αγάπης, πόνου, χαράς, φόβου, ελπίδας.

Παράλληλα, η μουσική λειτουργεί ως μια ζωντανή αφήγηση — μια ιστορική και κοινωνική αντανάκλαση που αναδεικνύει τις πραγματικότητες της ελληνικής κοινωνίας μέσα στον χρόνο. Έτσι η παραδοσιακή και σύγχρονη ελληνική μουσική γίνεται μνήμη, φωνή και μοίρασμα. Γίνεται ένα μέσο επικοινωνίας ιστοριών που μεταξύ άλλων αφορούν στην «εργατιά», τη θέση των δύο φύλων στην κοινωνία, τη μετανάστευση, τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ελευθερία, τον πόλεμο, τη μοναξιά.

Όπως είχε πει ο Μάνος Χατζιδάκις «εκείνο που με ενδιαφέρει είναι αυτές οι σπάνιες μοναδικές στιγμές που ο άνθρωπος ζει — χωρίς καν να το συνειδητοποιεί — μέσα στην αλήθεια του. Στιγμές όπου απλώς υπάρχει ως άνθρωπος, ελεύθερος από τη βία του Χρόνου, το άγχος του Χώρου και τη φθορά της Τάξης».

ΑΦΙΣΑ

Κινούμενη ανάμεσα σε παραδοσιακές μελωδίες και σύγχρονες συνθέσεις, η παράσταση «Ιστορίες Ανθρώπων» δεν αποτελεί μόνο φόρο τιμής στην ελληνική μουσική, αλλά και ένα ταξίδι προς την κατανόηση του εαυτού μας.

Στη συναυλία, ακούγονται μεταξύ άλλων έργα των Νίκου Γκάτσου, Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, Χαΐνηδων και Λουδοβίκου των Ανωγείων, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια από τη Μικρά Ασία, την Ήπειρο, την Κύπρο και το Αιγαίο.

Χώρος : Βρυσαλάκι Νεάπολης - Πλατεία

Ώρα 20:30

Είσοδος ελεύθερη

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου

Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης - Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης

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