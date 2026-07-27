Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με τον Θέμη Σοφό και τα παιδιά τους στην Πάρο

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός κάνουν διακοπές στην Πάρο μαζί με τα τρία παιδιά τους. Η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί μία οικογενειακή φωτογραφία από τις διακοπές τους.

Στη φωτογραφία, ο Θέμης Σοφός περπατά κρατώντας από το χέρι τη μία από τις κόρες τους, ενώ στους ώμους του έχει τον μικρό Γιάννη.

Οι αγαπημένοι μου άνρθωποι σε μία φωτογραφία", ήταν το σχόλιό της.

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