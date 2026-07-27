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GOSSIP - LIFESTYLE

Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με τον Θέμη Σοφό και τα παιδιά τους στην Πάρο

τ
clock 22:00 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός κάνουν διακοπές στην Πάρο μαζί με τα τρία παιδιά τους. Η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί μία οικογενειακή φωτογραφία από τις διακοπές τους.

Στη φωτογραφία, ο Θέμης Σοφός περπατά κρατώντας από το χέρι τη μία από τις κόρες τους, ενώ στους ώμους του έχει τον μικρό Γιάννη. 

Οι αγαπημένοι μου άνρθωποι σε μία φωτογραφία", ήταν το σχόλιό της.

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Σταματίνα Τσιμτσιλή Θέμης Σοφός Παρος
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