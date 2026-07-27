Θεσσαλονίκη: Αθώοι, λόγω αμφιβολιών, δύο Τούρκοι οδηγοί για παράνομη μεταφορά μεταναστών

Αθώοι, λόγω αμφιβολιών, κρίθηκαν με απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, δύο Τούρκοι οδηγοί φορτηγών που κατηγορούνταν για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών.

Πρόκειται για ισάριθμες υποθέσεις που απασχόλησαν τις Αρχές το φθινόπωρο του περασμένου έτους. Και στις δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν παράτυποι μετανάστες κρυμμένοι στις επικαθήμενες καρότσες φορτηγών που είχαν αφιχθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από την Τουρκία. Έπειτα από τις αθωωτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου- με ανάλογες εισαγγελικές προτάσεις-, αμφότεροι οι οδηγοί αποφυλακίστηκαν, καθώς παρέμεναν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή.

Η πρώτη περίπτωση αφορούσε 25χρονο, ο οποίοςσυνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου, όταν στελέχη του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν επτά Σύρους, μεταξύ των οποίων τέσσερα ανήλικα παιδιά, ηλικίας τριών και τεσσάρων ετών, σε ελεγχόμενο χώρο του εμπορικού λιμένα Θεσσαλονίκης. Οι αλλοδαποί είχαν υποδείξει το φορτηγό από το οποίο, όπως ανέφεραν, εξήλθαν αφού έσκισαν τον μουσαμά της καρότσας. Προανακριτικά οι μεταφερόμενοι είχαν καταθέσει ότι επιβιβάστηκαν στο όχημα από χώρο στάθμευσης φορτηγών έξω από την Κωνσταντινούπολη, χωρίς -όπως υποστήριξαν- να τους αντιληφθεί ο 25χρονος οδηγός.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου, αποκαλύφθηκε το δεύτερο περιστατικό- αυτή τη φορά στην Πύλη 16 του λιμένα Θεσσαλονίκης. Κατά τη διαδικασία εισόδου φορτηγού, εντοπίστηκε 30χρονος, τουρκικής καταγωγής, να εξέρχεται από το εσωτερικό της καρότσας, χωρίς να διαθέτει νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Από την έρευνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου προέκυψε ότι ο αλλοδαπός είχε επιβιβαστεί μαζί με άλλα έξι άτομα από χώρο στάθμευσης φορτηγών κοντά στην Αδριανούπολη, προτού το όχημα εισέλθει στην Ελλάδα. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη και κατέστη κατηγορούμενος ο 62χρονος οδηγός του φορτηγού.

Στις απολογίες τους και οι δύο οδηγοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι αλλοδαποί επιβιβάστηκαν εν αγνοία τους στα φορτηγά, σε χώρους στάθμευσης στην Τουρκία, προτού οι ίδιοι παραλάβουν τα οχήματα και ξεκινήσουν τα δρομολόγια για την Ελλάδα.

Αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν προκύπτει με την απαιτούμενη βεβαιότητα γνώση ή συμμετοχή των δύο οδηγών στην παράνομη μεταφορά μεταναστών και τους αθώωσε λόγω αμφιβολιών.

Προφυλακιστέοι για την παράνομη μεταφορά μεταναστών σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτων

Στο μεταξύ, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο νεαροί, με καταγωγή από την Αλβανία, που συνελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, πριν από τον κόμβο Προφήτη, να μεταφέρουν, παράνομα, με δύο πολυτελή αυτοκίνητα (προερχόμενα από τη Βουλγαρία) μετανάστες. Τέσσερις εκ των μεταφερόμενων αλλοδαπών (από την Ερυθραία και το Αφγανιστάν) εντοπίστηκαν στους χώρους αποσκευών, ενώ κανείς δεν διέθετε τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, απολογούμενοι στις ανακριτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, οι δύο κατηγορούμενοι, 18 και 20 ετών, αρνήθηκαν την κατηγορία της παράνομης μεταφοράς. Φέρεται να υποστήριξαν πως δέχθηκαν αρχικά να κάνουν το δρομολόγιο από τον Έβρος προς το εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας θεωρώντας ότι επρόκειτο για «νόμιμη δουλειά» και ότι στη συνέχεια δέχθηκαν απειλές από άτομα που δραστηριοποιούνται στην απέναντι πλευρά του Έβρου.

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