Η Σάρον Στόουν αποκάλυψε πως «αρρώστησε» όταν έκοψε την κάνναβη

Το ταξίδι της για να κόψει οριστικά την κάνναβη αποκάλυψε η Σάρον Στόουν, το οποίο ξεκίνησε όταν της χορηγήθηκαν αρκετά φάρμακα μετά από ένα σχεδόν θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2001.

Μάλιστα, η εντυπωσιακή σταρ του Χόλιγουντ, που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με ταινίες όπως το «Βασικό Ένστικτο», δήλωσε ότι ένιωθε άρρωστη για ένα μήνα όταν έκοψε την κάνναβή, ενώ ο γιατρός της τής τόνιζε ότι υπήρχαν «άνθρωποι που πέθαιναν στα επείγοντα» από τη χρήση της.

Η Σάρον Στόουν είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2001 και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τις πιθανότητες επιβίωσής της στο περίπου 1%, όπως έχει δηλώσει η ίδια, ενώ για έναν μήνα οι γιατροί δεν ήξεραν αν θα τα κατάφερνε. Όταν δε αποφάσισε να διακόψει τα φάρμακα που έπαιρνε για το εγκεφαλικό της, αυτό αποδείχθηκε μια πολύ επίπονη διαδικασία.

«Διέκοψα ένα από τα φάρμακά μου που έπαιρνα για το εγκεφαλικό μου τον περασμένο Σεπτέμβριο και είπαν ότι δεν μπορούσα ποτέ να το διακόψω. Σκέφτηκα, "Θα το διακόψω", και ήταν σαν να διακόπτω την ηρωίνη. Ήμουν χάλια για 4,5 μήνες. Σκεφτόμουν απλώς, "Θέλω πίσω τη ζωή μου". Είχα κόψει τα περισσότερα φάρμακα όλα αυτά τα χρόνια που μου είχαν δώσει. Αλλά σκέφτηκα, "Θέλω μια ζωή χωρίς φάρμακα"», δήλωσε στο Variety.

Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να κόψει και τις άλλες ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της κάνναβης, αλλά αυτό την έκανε να νιώθει «αρκετά άρρωστη για ένα μήνα». «Όταν συνήλθα αποφάσισα ότι θα κόψω το κάπνισμα κάνναβης και επειδή νομίζω ότι τώρα βάζουν τόσα πολλά πράγματα μέσα - πραγματικά το κάνουν - όταν σταμάτησα να καπνίζω κάνναβη, αρρώστησα κι εγώΠήγα στον νευρολόγο μου και μου είπε: "Σάρον, έχω ανθρώπους στα επείγοντα που πεθαίνουν από μαριχουάνα"», δήλωσε.

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