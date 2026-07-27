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Παντελής Παντελίδης: Η ανάρτηση της μητέρας του με αφορμή την ονομαστική του εορτή που προκάλεσε συγκίνηση

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clock 21:00 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αθηνά Παντελίδου επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μία νέα ανάρτηση αφιερωμένη στον γιο της, Παντελή Παντελίδη, με αφορμή την ονομαστική του εορτή.

 «Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω», διατηρώντας αναλλοίωτη τη συνήθεια να εκφράζει δημόσια τη σκέψη και την αγάπη της για τον γιο της.

Η Αθηνά Παντελίδου επιλέγει συχνά να μοιράζεται φωτογραφίες και προσωπικά μηνύματα για τον γιο της, με τις δημοσιεύσεις της να προκαλούν κάθε φορά έντονη ανταπόκριση από το κοινό.

A post shared by Athina Pantelidou (@pantelidou1960)

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