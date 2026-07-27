Συγχαρητήρια Περιφερειάρχη Κρήτης στον Κολυμβητικό Όμιλο Ηρακλείου και τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων για τις διακρίσεις τους

Με σημαντικές επιτυχίες και μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία ολοκλήρωσαν την αγωνιστική τους προσπάθεια οι αθλήτριες των κρητικών ναυταθλητικών σωματείων στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που πραγματοποιήθηκαν στο ΟΑΚΑ.

Με δήλωση του ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης συγχαίρει τις αθλήτριες, τις προπονήτριες και τα ναυταθλητικά σωματεία του νησιού για τις επιτυχίες τους, υπογραμμίζοντας ότι ''η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των αθλητικών μας σωματείων, στηρίζοντας τις προσπάθειες των νέων αθλητών και αθλητριών και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αθλητισμού, των αξιών και του ευ αγωνίζεσθαι.''

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια συγχαίρω τις αθλήτριες, τις προπονήτριες και τις διοικήσεις των ναυταθλητικών σωματείων της Κρήτης για τις εξαιρετικές διακρίσεις τους στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης.

Η σπουδαία συγκομιδή μεταλλίων και επιτυχιών από τον Κολυμβητικό Όμιλο Ηρακλείου, με την κατάκτηση των τίτλων του Πρωταθλητή Ελλάδας στις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων Β’ και Κ8-Κ9, καθώς και τη 2η θέση στη γενική βαθμολογία στην κατηγορία Παίδων-Κορασίδων Α’, όπως επίσης και οι σημαντικές διακρίσεις του Ναυτικού Ομίλου Χανίων με την κατάκτηση χρυσού και ασημένιου μεταλλίου στην κατηγορία Κορασίδων Β’, αποτελούν πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για ολόκληρη την Κρήτη.

Οι επιτυχίες αυτές αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των αθλητριών μας, την εξαιρετική δουλειά των προπονητριών και τη σημαντική συμβολή των διοικήσεων των σωματείων που στηρίζουν καθημερινά τη νέα γενιά του αθλητισμού.

Η Κρήτη αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Το μέλλον της ελληνικής καλλιτεχνικής κολύμβησης γράφεται με έντονα κρητικά χρώματα.

Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των αθλητικών μας σωματείων, στηρίζοντας τις προσπάθειες των νέων αθλητών και αθλητριών και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αθλητισμού, των αξιών και του ευ αγωνίζεσθαι.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλες τις αθλήτριες υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της αθλητικής τους πορείας».

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