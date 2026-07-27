Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης: Να τελειώνει η ομηρία των ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων εκτάσεων Φράγματος Αποσελέμη.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα ζητάει την άμεση χρηματοδότηση των αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις Φράγματος Αποσελέμη.



Η κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη απαίτησε την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή του έργου.



Οι ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, ήδη από το 2013 προσέφυγαν δικαστικά κατά της αρχικής τιμής αποζημίωσης, η οποία αντιστοιχούσε στο ένα έβδομο της πραγματικής αξίας των ακινήτων.



Με Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και κατόπιν πολυετούς αναμονής, καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων και των επικειμένων τους.



Ώστόσο, έχουν παρέλθει σχεδόν 2 χρόνια από την έκδοση της ανωτέρω δικαστικής Απόφασης, ενώ εκκρεμούν οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες, για την παρακατάθεση της αποζημίωσης που έχει καθοριστεί δικαστικά στους δικαιούχους – ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων.



Σε προηγούμενη ερώτηση του Ηρακλειώτη Βουλευτή, η αρμόδια υπηρεσία (Ο.Α.Κ.) απάντησε ότι το έργο συγκεκριμένο ενάριθμο της ΣΑΕ 076/2 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις Ύδρευσης Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» βρίσκεται στη διαδικασία μεταφοράς στο νέο ΕΠΑ (ΦΕΚ Β΄7206/2025) σε νέα ΣΑΕ και συνεπώς στην διαδικασία εξεύρεσης χρηματοδότησης στο Υπουργείο Οικονομικών.



Στη συνέχεια, ο Ο.Α.Κ πρόσθεσε ότι, θα προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της με αριθμ.85/2024 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου



Ανατ.Κρήτης, μετά την έγκριση του νέου εναρίθμου έργου και την κατανομή χρηματοδότησης από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.



Κατόπιν αυτού, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, απευθυνόμενος στα συναρμόδια Υπουργεία, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, ζητάει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία χρηματοδότησης του παραπάνω έργου, ώστε να αποζημιωθούν επιτέλους οι ιδιοκτήτες των απαλλοτριωμένων εκτάσεων.

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