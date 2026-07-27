Κρήτη: Στη Γερμανία με ειδική πτήση το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από πισίνα – Κρίσιμη η κατάστασή του

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Σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο της Γερμανίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σήμερα, Δευτέρα, το δίχρονο αγοράκι γερμανικής υπηκοότητας, το οποίο ανασύρθηκε το περασμένο Σάββατο χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Καβρό Αποκορώνου.

Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε με ειδικά διαμορφωμένη ιδιωτική πτήση, κατόπιν απόφασης των γονέων του να συνεχιστεί η νοσηλεία στη χώρα καταγωγής τους.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε όταν το παιδί διέφυγε της προσοχής και έπεσε στην πισίνα της εξοχικής κατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το αγοράκι παρέμεινε στον πάτο της πισίνας για περίπου δύο λεπτά.Το παιδί εντόπισε η μητέρα του, η οποία είναι γιατρός. Η ίδια το ανέσυρε αμέσως και ξεκίνησε να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ (καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση).

Η άμεση και εξειδικευμένη παρέμβασή της ήταν καθοριστική, καθώς κατάφερε να επαναφέρει το παιδί στη ζωή μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Η νοσηλεία στη ΜΕΘ και ο φόβος των γιατρών

Μετά την αρχική διακομιδή του στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το αγοράκι μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στην Κρήτη, το παιδί παρέμεινε διασωληνωμένο, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σταθερή αλλά εξαιρετικά κρίσιμη.

Το ιατρικό προσωπικό παρακολουθούσε στενά τη νευρολογική του εικόνα, χωρίς να έχει προχωρήσει σε προσπάθειες αφύπνισης.

Ο μεγάλος φόβος των θεραπόντων ιατρών εστιάζει στην πιθανότητα υποξίας –δηλαδή της στέρησης οξυγόνου στον εγκέφαλο– λόγω του χρόνου που το παιδί παρέμεινε κάτω από το νερό, γεγονός που ενδέχεται να έχει επιβαρύνει την εγκεφαλική του λειτουργία.

Οι έρευνες των τοπικών αρχών για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα βρίσκονται σε εξέλιξη.

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