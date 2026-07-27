Λογιστής επί 7 μήνες εισέπραττε μισθούς πρώην υπαλλήλων

Το «μυαλό ξυράφι» που έχει ένας λογιστής στη Φλόριντα αποφάσισε να το εκμεταλλευτεί για να «φουσκώσει» τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, όχι με νόμιμο τρόπο…

To colpo grosso



Ο 31χρονος Τζίμι Πολ Γκαρσία Βέλεζ, οποίος εργαζόταν ως δημοσιονομικός ελεγκτής σε κατασκευαστική εταιρεία, κατηγορείται ότι έκλεψε περισσότερα από 15.000 δολάρια μέσω απάτης στη μισθοδοσία.







Όπως μετέδωσε το FOX35, oι ερευνητές δήλωσαν ότι ο 31χρονος ήταν υπεύθυνος για τη μισθοδοσία της εταιρείας και, για διάστημα επτά μηνών, συνέχιζε να εκδίδει μισθούς σε επτά πρώην υπαλλήλους που είχαν αποχωρήσει από την επιχείρηση.







Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Φλάγκλερ, οι απευθείας καταθέσεις μισθοδοσίας κατευθύνονταν σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν στον Γκαρσία Βέλεζ, ενώ ο ίδιος συνέχιζε να εισπράττει κανονικά τον δικό του μισθό. Οι Αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι ο 31χρονος σταμάτησε τις κρατήσεις από τον μισθό του για την ασφάλιση υγείας του, με αποτέλεσμα η εταιρεία να επωμίζεται ολόκληρο το κόστος των ασφαλίστρων του.

Το φερόμενο σχέδιο αποκαλύφθηκε όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης παρατήρησε ασυμφωνίες στα έξοδα της εταιρείας για την ασφάλιση υγείας και επικοινώνησε με τις Αρχές. Οι αστυνομικοί εξέδωσαν κλήτευση για την προσκόμιση τραπεζικών στοιχείων και διαπίστωσαν ότι ο Γκαρσία Βέλεζ είχε λάβει επιπλέον 15.456,72 δολάρια μέσω των παράνομων καταθέσεων μισθοδοσίας, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Η προαγωγή είναι κάτι που κερδίζεις»



Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι μέλη της Μονάδας Αναζήτησης Φυγόδικων συνέλαβαν τον Γκαρσία Βέλεζ βάσει εντάλματος, με κατηγορίες για οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης και διακεκριμένη κλοπή.

«Μια προαγωγή είναι κάτι που κερδίζεις μέσα από σκληρή δουλειά και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που υπογράφουν τις επιταγές του μισθού σου», δήλωσε ο σερίφης Ρικ Στέιλι. «Αυτός ο άνθρωπος, που πληρωνόταν διπλά, ήταν οικονομικός ελεγκτής χωρίς αυτοέλεγχο και αποφάσισε ότι προτιμούσε να υπεξαιρέσει μια αύξηση μισθού αντί να την κερδίσει».

Ο Γκαρσία Βέλεζ οδηγήθηκε στο κέντρο κράτησης του Perry Hall και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε εγγύηση 10.000 δολαρίων.

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