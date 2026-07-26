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GOSSIP - LIFESTYLE

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 34 χρόνια από τον θάνατο της Τζένης Καρέζη

καρέζη
clock 16:00 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στις 26 Ιουλίου του 1992,  η Τζένη Καρέζη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τον θάνατο της ηθοποιού, η Φίνος Φιλμ έκανε μία ανάρτηση για να τιμήσει τη μνήμη της.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία εικόνα της Τζένης Καρέζη σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «κάποια βλέμματα δεν ξεθωριάζουν ποτέ».

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