Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 34 χρόνια από τον θάνατο της Τζένης Καρέζη

Στις 26 Ιουλίου του 1992, η Τζένη Καρέζη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τον θάνατο της ηθοποιού, η Φίνος Φιλμ έκανε μία ανάρτηση για να τιμήσει τη μνήμη της.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία εικόνα της Τζένης Καρέζη σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «κάποια βλέμματα δεν ξεθωριάζουν ποτέ».

Διαβάστε επίσης

Γεροντιδάκης: Η φωτογραφία αγκαλιά με την Ντορέττα Παπαδημητρίου στη θάλασσα

Justin και Hailey Bieber: Στην Ελλάδα για τις οικογενειακές τους διακοπές!