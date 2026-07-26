Ηράκλειο: Νέα "έκρηξη" των κατοίκων εναντίον Πλεύρη για τη δομή στους Αθανάτους

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Την έντονη αντίδραση των κατοίκων των Αθανάτων προκάλεσαν την Κυριακή, οι δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι η λειτουργία της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία και απομένουν ορισμένες τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες, για την ολοκλήρωση των οποίων οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς. Οι κάτοικοι με νέα επιστολή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα επισημαίνουν:

«Τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες»; Ποιες ακριβώς, κύριε Υπουργέ

Στη σημερινή σας δήλωση αναφέρατε:

«Η λειτουργία της δομής βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Απομένουν ορισμένες τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες, για την ολοκλήρωση των οποίων οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς.»

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν μια ξεκάθαρη απάντηση:

Σε ποιες "τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες" αναφέρεστε;

Περιλαμβάνονται σε αυτές:

- οι διαπιστωμένες πολεοδομικές αυθαιρεσίες του ακινήτου;

- η γειτνίαση με μη οριοθετημένο ρέμα, σε περιοχή όπου έχουν αναφερθεί πλημμυρικά φαινόμενα;

- η έλλειψη μελέτης πυροπροστασίας, όπως προκύπτει από την απάντηση της Πυροσβεστικής που έχουμε λάβει;

- τα ζητήματα πρόσβασης, κυκλοφορίας και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης που έχουν αναδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες;

- οι περιβαλλοντικές και πολεοδομικές προϋποθέσεις και μελετες που απαιτούνται πριν από οποιαδήποτε λειτουργία;

Οι πολίτες δεν αρκούνται σε γενικές διαβεβαιώσεις. Ζητούν πλήρη διαφάνεια.

Αν όλα είναι νόμιμα, δημοσιοποιήστε τις μελέτες, τις εγκρίσεις και τις άδειες. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες, εξηγήστε ποιες είναι και με ποια νομική βάση σκοπεύετε να τις αντιμετωπίσετε. Η ασφάλεια των ανθρώπων, η προστασία του περιβάλλοντος και η τήρηση της νομιμότητας δεν είναι λεπτομέρειες. Είναι προϋποθέσεις που πρέπει να προηγούνται κάθε απόφασης".

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής

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