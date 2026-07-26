Κρήτη: Κρίσιμες ώρες για το 2χρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα - Το 5λεπτο που νίκησε τον θάνατο

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Κρίσιμα παραμένουν τα επόμενα εικοσιτετράωρα για την πορεία της υγείας του δίχρονου αγοριού από τη Γερμανία, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον πυθμένα πισίνας στον Καβρό Αποκορώνου στα Χανιά.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του και βρέθηκε στο νερό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το αγοράκι παρέμεινε στον βυθό της πισίνας για περίπου δύο έως τρία λεπτά.

Το πεντάλεπτο της μάχης για τη ζωή

Η άμεση κινητοποίηση της μητέρας του παιδιού, η οποία είναι ιατρός στο επάγγελμα, αποδείχθηκε σωτήρια. Ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του και ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Επί πέντε δραματικά λεπτά, η μητέρα έδινε μάχη στην άκρη της πισίνας, καταφέρνοντας τελικά να επαναφέρει την αναπνοή του παιδιού πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Σε εξέλιξη οι νευρολογικές εξετάσεις

Το αγοράκι διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Αν και το παιδί ανέκτησε την αναπνοή του, δεν είχε πλήρη συνείδηση. Οι θεράποντες ιατροί εστιάζουν τώρα στον εντοπισμό τυχόν επιπτώσεων της έλλειψης οξυγόνου στην εγκεφαλική λειτουργία.

Η νευρολογική του κατάσταση θα αξιολογηθεί πλήρως κατά τη διάρκεια των επόμενων κρίσιμων ωρών.

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