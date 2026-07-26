ΠΑΣΟΚ: Ενεργοποιείται η πλατφόρμα καταγραφής τιμών στα ναύλα – Η νέα ναυτιλιακή στρατηγική

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Σε μια κίνηση με έντονο άρωμα κοινωνικού ελέγχου και συμμετοχικής δημοκρατίας προχωρά το ΠΑΣΟΚ, με φόντο το εκρηκτικό πρόβλημα της ακρίβειας στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Από τη Χίο, έναν κατεξοχήν νησιωτικό προορισμό που βιώνει καθημερινά τις συνέπειες της ακτοπλοϊκής απομόνωσης, ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε τη νέα Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική, ανοίγοντας παράλληλα ένα νέο μέτωπο κατά της αισχροκέρδειας.

Στα όπλα των πολιτών τα «έξυπνα» κινητά

Η πιο άμεση και χειροπιαστή εξαγγελία αφορά τη λειτουργία μιας ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία τίθεται σε εφαρμογή. Μέσω αυτής, οι ίδιοι οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν και να αναρτούν τις πραγματικές τιμές των εισιτηρίων που πληρώνουν στα γκισέ και στα ηλεκτρονικά πρακτορεία.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός εναλλακτικού, ανεξάρτητου Παρατηρητηρίου Τιμών. Τα δεδομένα αυτά θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, αποτυπώνοντας την πλήρη εικόνα των ναύλων σε όλη την επικράτεια και φέρνοντας στο φως τυχόν αδικαιολόγητες αυξήσεις ή μονοπωλιακές πρακτικές.

Μια νέα στρατηγική για τη ναυτιλία

Η ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων.

Η Εθνική Ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ εστιάζει σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

Προστασία των Νησιωτών: Επανασχεδιασμός των γραμμών σκοπιμότητας και ενίσχυση του θεσμού του Μεταφορικού Ισοδυνάμου.

Πράσινη Μετάβαση: Κίνητρα για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με πλοία φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Δίκαιος Ανταγωνισμός: Αυστηροποίηση των ελέγχων στην αγορά για τη συγκράτηση του κόστους μετακίνησης πολιτών και αγαθών.

Το πολιτικό διακύβευμα

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να μεταφέρει την πίεση στην κυβέρνηση, αναδεικνύοντας τα κενά στους επίσημους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Αν το εγχείρημα πετύχει, η «συλλογική πίεση» των καταναλωτών ίσως αποδειχθεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο απέναντι στα πανάκριβα ναύλα που απειλούν τον τουρισμό και την επιβίωση των νησιωτικών κοινοτήτων.

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