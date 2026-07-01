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Καύσιμα: Νέες αυξήσεις - «φωτιά» από Δευτέρα σε αμόλυβδη και πετρέλαιο - Σε απόγνωση οι οδηγοί

βενζίνη
clock 08:22 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέο κύμα ακρίβειας πλήττει τα καύσιμα, με την αμόλυβδη και το ντίζελ να αγγίζουν τα δύο ευρώ το λίτρο.

Η κατακόρυφη αυτή αύξηση οφείλεται στην άνοδο του διεθνούς πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά την προηγούμενη εβδομάδα, εξαιτίας της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Την Παρασκευή, σημειώθηκε μικρή αποκλιμάκωση, με την τιμή του brent πετρελαίου να κλείνει στα 96 δολάρια, λόγω των πληροφοριών που μεταδόθηκαν στο Reuters ότι η Κίνα πιέζει για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το αυξημένο κόστος μετακίνησης επιβαρύνει τους οδηγούς στην κορύφωση των διακοπών, αναζωπυρώνοντας παράλληλα τις ανησυχίες για νέο πληθωρισμό.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι αναμένουν σταδιακά νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων από τη Δευτέρα κατά 3-4 λεπτά του ευρώ.

Εντυπωσιακή είναι η άνοδος που καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης, καταγράφοντας αύξηση 22% σε ένα μήνα. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο νέας επιδότησης στο πετρέλαιο ντίζελ.

Ήδη, η τιμή της βενζίνης έχει πλησιάσει ή και έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με νέες ανατιμήσεις να αναμένονται προσεχώς.

Σημειώνεται ότι η ακριβότερη βενζίνη έρχεται σε μια χρονική περίοδο που ολοένα και περισσότεροι φεύγουν για τις διακοπές του καλοκαιριού.

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