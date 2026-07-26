ΚΥΡ.26 Ιου 2026 11:36
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επιπλέον μείωση 10 λεπτά το λίτρο στο diesel κίνησης τον Αύγουστο

κυριάκος μητσοτάκης
clock 10:24 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισ. ευρώ, τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, καθώς και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις συντάξεις χηρείας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις τους στην οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει για τη στήριξη της κοινωνίας.

Δείτε την ανάρτηση:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Θάνος Πλεύρης: Στην τελική ευθεία η δομή στο Ηράκλειο – "Μπλόκο" στις μεταναστευτικές ροές

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μητσοτάκης Πετρέλαιο Κίνησης Μείωση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis