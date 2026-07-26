Κυριάκος Μητσοτάκης: Επιπλέον μείωση 10 λεπτά το λίτρο στο diesel κίνησης τον Αύγουστο

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισ. ευρώ, τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, καθώς και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις συντάξεις χηρείας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις τους στην οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει για τη στήριξη της κοινωνίας.

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