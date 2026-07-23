Ράλι αυξήσεων στα καύσιμα: Πότε έρχεται η νέα επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Από τον Αύγουστο ανοίγει το παράθυρο για νέα κρατική επιδότηση στο diesel κίνησης, αν η διεθνής τιμή του Brent συνεχίσει την ανοδική της πορεία και ξεπεράσει εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι.

«Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου και είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε», διαβεβαιώνουν την «Η» πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσουν πως η ενεργοποίηση του νέου πακέτου μέτρων δεν είναι κάτι που θα το δούμε άμεσα, δηλαδή τις επόμενες ώρες.

Σίγουρα όχι για τον Ιούλιο, που άλλωστε εκπνέει. Ωστόσο αν το πετρέλαιο σπάσει το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι δεν αποκλείεται την επόμενη εβδομάδα να μπει το μέτρο στο τραπέζι ώστε να εφαρμοστεί από τον Αύγουστο.

Γιατί έχει προτεραιότητα το πετρέλαιο κίνησης

Το πετρέλαιο κίνησης έχει προτεραιότητα έναντι της αμόλυβδης, καθώς οι αυξήσεις του επηρεάζουν άμεσα την εφοδιαστική αλυσίδα και περνούν, έτσι, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι αυξήσεις άλλωστε που έχουν δεχθεί οι διεθνείς τιμές του diesel είναι πολλαπλάσιες από αυτές της αμόλυβδης, καθώς εκτός από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στο Στενό του Ορμούζ, η Ρωσία διέκοψε τις εξαγωγές diesel εκτοξεύοντας την τιμή του καυσίμου.

Έτσι η κυβέρνηση άνοιξε χθες δια στόματος του Αντιπροέδρου της, Κωστή Χατζηδάκη (που μίλησε στον ΣΚΑΙ) αλλά και του εκπροσώπου του ΥΠΟΙΚ, Όμηρου Τσάπαλου που μίλησε στο OPEN και στην εκπομπή «10 Παντού» παράθυρο επιστροφής των μέτρων στήριξης του Μαΐου.

Στην πρώτη γραμμή είναι η επιστροφή της κρατικής επιδότησης στο diesel που – αυτή τη φορά – θα συνδυαστεί με την έκπτωση που δίνουν τα διυλιστήρια ήδη από τις 14 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται πως HelleniQ Energy και Motor Oil ήρθαν σε συμφωνία με την κυβέρνηση (την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Βουλή) για έκπτωση στην τιμή του καυσίμου 10 λεπτών του ευρώ στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

20 λεπτά φθηνότερο

Σε αυτό το πλαίσιο, αν επιστρέψει η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στο ύψος του περασμένου Ιουνίου δηλαδή κατά 15 λεπτά του ευρώ το λίτρο, αθροιζόμενη με τα 5 λεπτά της έκπτωσης που δίνουν τα διυλιστήρια, τότε το καύσιμο θα πωλείται με μείωση 20 λεπτών του ευρώ το λίτρο από 1η Αυγούστου. Αυτό όμως θα συμβεί μόνον εφόσον η «τέλεια καταιγίδα» στις αγορές ενέργειας συνεχιστεί και οι τιμές του Brent, που είναι βασικό benchmark για τις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη, ξεπεράσουν τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Πιθανότατα σε δεύτερο χρόνο – αν και δεν αποκλείεται να γίνουν ταυτόχρονα – θα ενεργοποιηθεί, ανάλογα και με την τιμή της αμόλυβδης, ένας νέος κύκλος fuel pass. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει η μέση τιμή της αμόλυβδης να «καρφωθεί» πάνω από τα δυο ευρώ το λίτρο.

Τα μέτρα αυτά θα χρηματοδοτηθούν από τον κουμπαρά των 200 εκατ. ευρώ που έμεινε στην άκρη για έκτακτες καταστάσεις από το υπερπλεόνασμα του 2025. Ήδη έχουν δαπανηθεί 800 εκατ. ευρώ από το υπερπλεόνασμα και έχουν κρατηθεί 200 εκατ. για τέτοια μέτρα.

Αν υπολογιστεί πως η επιδότηση του Ιουνίου (που ήταν 15 λεπτά ανά λίτρο, 12 λεπτά προ ΦΠΑ) κόστισε στον προϋπολογισμό 46 εκατ. ευρώ, απομένουν δυνητικά άλλα 150 εκατ. για έναν νέο γύρο fuel pass.

Κρατά κάβα

Μόνο που κανείς δεν μπορεί να προδικάσει πως η επιδότηση στο diesel δεν θα χρειαστεί και τον Σεπτέμβρη ή και τον Οκτώβρη. Ή ότι αντίστοιχα δεν θα χρειαστεί επιδότηση και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, με το φυσικό αέριο να καταγράφει ράλι δίχως φρένα με αυξήσεις 48% από τις 22 Ιουνίου και σε ένα μήνα. Η θερμική μεγαβατώρα στο ολλανδικό hub TTF έσπασε χθες το φράγμα των 62 ευρώ, αγγίζοντας τις υψηλές ενδοσυνεδριακές τιμές του Μαρτίου στις αρχές του πολέμου κι ενώ δεν είχε κλείσει ποτέ τους τελευταίους πολλούς μήνες πάνω από τα 60 ευρώ.

Η ιδιαιτέρως σοβαρή αυτή αναστάτωση στις αγορές φυσικού αερίου συμβαίνει διότι η Ευρώπη βρίσκεται στην καρδιά της περιόδου ανεφοδιασμού των υπόγειων αποθηκών της εν όψει του ερχόμενου χειμώνα, με την πληρότητά τους να βρίσκεται χαμηλά, στο 54,2% (613TWh) όταν πέρσι την ίδια μέρα ήταν στο 65,7% (744TWh) και ο μέσος όρος της περιόδου είναι 69,5%. Σύμφωνα με τουςFinancial Times αυτό συμβαίνει διότι

Όλα αυτά σημαίνουν πως η αβεβαιότητα επιστρέφει και γι' αυτό είναι πιθανότερο η κυβέρνηση να κινηθεί με προσεκτικά και σταδιακά βήματα, χωρίς να εξαντλήσει με το… καλημέρα ολόκληρο τον κουμπαρά των 200 εκατ. ευρώ. Διότι αν απαιτηθούν κι άλλα κονδύλια πέραν των 200 εκατ., τότε θα αρχίσει να ζορίζει ο προϋπολογισμός για το καλάθι της ΔΕΘ, που πάντως προς το παρόν δεν επηρεάζεται.

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