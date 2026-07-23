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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Ψάρι στον φούρνο με λεμόνι και μυρωδικά

ψάρι
clock 10:44 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

1 ολόκληρο ψάρι ή φιλέτα (π.χ. λαβράκι, τσιπούρα ή σφυρίδα, περίπου 800 γρ.)

2 λεμόνια

3 κ. σ. ελαιόλαδο

2- 3 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε φέτες

1 κ. σ. φρέσκο θυμάρι ή δεντρολίβανο

1 κ. σ.ψιλοκομμένο μαϊντανό

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Εκτέλεση

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C.

Πλύνετε το ψάρι και σκουπίστε το με χαρτί κουζίνας.

Αλατοπιπερώστε καλά εσωτερικά και εξωτερικά.

Τοποθετήστε μέσα στο ψάρι φέτες λεμονιού, σκόρδο και λίγο θυμάρι ή δεντρολίβανο.

Αλείψτε το ψάρι εξωτερικά με ελαιόλαδο και στρώστε φέτες λεμονιού γύρω από αυτό σε ένα ταψί.

Πασπαλίστε με το υπόλοιπο θυμάρι/δεντρολίβανο και τον μαϊντανό.

Ψήστε στο φούρνο για 20- 25 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος του ψαριού) μέχρι να ψηθεί και να ροδίσει ελαφρά.

Σερβίρετε ζεστό, συνοδεύοντας με ψητά λαχανικά ή πατάτες φούρνου.

Πηγή: newsbeast.gr

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