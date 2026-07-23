Τι θα φάμε σήμερα; Ψάρι στον φούρνο με λεμόνι και μυρωδικά

Υλικά
1 ολόκληρο ψάρι ή φιλέτα (π.χ. λαβράκι, τσιπούρα ή σφυρίδα, περίπου 800 γρ.)
2 λεμόνια
3 κ. σ. ελαιόλαδο
2- 3 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε φέτες
1 κ. σ. φρέσκο θυμάρι ή δεντρολίβανο
1 κ. σ.ψιλοκομμένο μαϊντανό
Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C.
Πλύνετε το ψάρι και σκουπίστε το με χαρτί κουζίνας.
Αλατοπιπερώστε καλά εσωτερικά και εξωτερικά.
Τοποθετήστε μέσα στο ψάρι φέτες λεμονιού, σκόρδο και λίγο θυμάρι ή δεντρολίβανο.
Αλείψτε το ψάρι εξωτερικά με ελαιόλαδο και στρώστε φέτες λεμονιού γύρω από αυτό σε ένα ταψί.
Πασπαλίστε με το υπόλοιπο θυμάρι/δεντρολίβανο και τον μαϊντανό.
Ψήστε στο φούρνο για 20- 25 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος του ψαριού) μέχρι να ψηθεί και να ροδίσει ελαφρά.
Σερβίρετε ζεστό, συνοδεύοντας με ψητά λαχανικά ή πατάτες φούρνου.
Πηγή: newsbeast.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Τι θα φάμε σήμερα; Καλαμαράκια με πατάτες στην κατσαρόλα