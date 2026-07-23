Τι θα φάμε σήμερα; Ψάρι στον φούρνο με λεμόνι και μυρωδικά

Υλικά



1 ολόκληρο ψάρι ή φιλέτα (π.χ. λαβράκι, τσιπούρα ή σφυρίδα, περίπου 800 γρ.)



2 λεμόνια



3 κ. σ. ελαιόλαδο



2- 3 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε φέτες



1 κ. σ. φρέσκο θυμάρι ή δεντρολίβανο



1 κ. σ.ψιλοκομμένο μαϊντανό



Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι







Εκτέλεση



Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C.



Πλύνετε το ψάρι και σκουπίστε το με χαρτί κουζίνας.



Αλατοπιπερώστε καλά εσωτερικά και εξωτερικά.



Τοποθετήστε μέσα στο ψάρι φέτες λεμονιού, σκόρδο και λίγο θυμάρι ή δεντρολίβανο.



Αλείψτε το ψάρι εξωτερικά με ελαιόλαδο και στρώστε φέτες λεμονιού γύρω από αυτό σε ένα ταψί.



Πασπαλίστε με το υπόλοιπο θυμάρι/δεντρολίβανο και τον μαϊντανό.



Ψήστε στο φούρνο για 20- 25 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος του ψαριού) μέχρι να ψηθεί και να ροδίσει ελαφρά.



Σερβίρετε ζεστό, συνοδεύοντας με ψητά λαχανικά ή πατάτες φούρνου.

Πηγή: newsbeast.gr

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