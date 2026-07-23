ΚΚΕ: Επιτακτική ανάγκη για νέα πισίνα στο ΕΑΚΗ - Eκρηκτική η κατάσταση στον υγρό στίβο στο Ηράκλειο

Σε κατάσταση πλήρους ασφυξίας και «εκρηκτικής» πίεσης βρίσκεται ο υγρός στίβος στο Ηράκλειο ως αποτέλεσμα της διαχρονικής έλλειψης σύγχρονων αθλητικών υποδομών.

Παρά τη ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για την κολύμβηση, την υδατοσφαίριση και την καλλιτεχνική κολύμβηση, οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις του ΕΑΚΗ αδυνατούν πλέον να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες ασφάλειας και προπόνησης.

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου δημόσιου κολυμβητηρίου δεν παίρνει άλλη παράταση όπως τονίζουν σε ερώτησή τους 3 βουλευτές του ΚΚΕ.

Η ερώτηση που κατέθεσαν στη βουλή, προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

Εκρηκτική, εξαιτίας της έλλειψης εγκαταστάσεων, είναι η κατάσταση στον Υγρό Στίβο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως επανειλημμένως έχει αναδείξει το ΚΚΕ.

Ειδικότερα, οι ανάγκες για σύγχρονες, ασφαλείς και επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις υγρού στίβου στο Ηράκλειο διευρύνονται συνεχώς. Εκατοντάδες παιδιά και νέοι συμμετέχουν στα αθλήματα της κολύμβησης, της υδατοσφαίρισης και της καλλιτεχνικής κολύμβησης, ενώ στην περιοχή δραστηριοποιούνται πολλά αθλητικά σωματεία που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε συνθήκες μεγάλων ελλείψεων.

Την ίδια ώρα, το κολυμβητήριο «Λίντο» του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ), το μοναδικό δημόσιο κολυμβητήριο της ευρύτερης περιοχής, είναι πεπαλαιωμένο, κακοσυντηρημένο και αδυνατεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των αθλητών, των σωματείων, των σχολείων, των ατόμων με αναπηρία και των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, ενώ έχει και ανταποδοτικό χαρακτήρα με την επιβολή χαρατσιού στους αθλούμενους. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από 1500 αθλητές καθημερινά, εξυπηρετούνται από μια 50αρα πισίνα, με αποτέλεσμα ασφυκτικά προγράμματα, αφόρητο συνωστισμό, περιορισμένες ώρες προπόνησης και δυσκολία διοργάνωσης αγώνων.

Κι ενώ αθλητές και οι ασκούμενοι βιώνουν την παραπάνω απαράδεκτη κατάσταση, η κυβέρνηση, αντί να λύσει το πρόβλημα και τις επείγουσες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί σε όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου, εξήγγειλε την κατασκευή νέας πισίνας διαστάσεων 25 x 15 μ. και βάθους 2 μ. στις εγκαταστάσεις του Λίντο. Ωστόσο, με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές η νέα δεξαμενή ούτε την οξυμένη κατάσταση στην κολυμβητική κοινότητα καλύπτει ούτε ανταποκρίνεται στις αγωνιστικές απαιτήσεις. Συνιστά εμπαιγμό και πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης να πείσει ότι μια πισίνα με αυτές τις διαστάσεις θα λύσει το πρόβλημα, ενώ πρόκειται για έναν σχεδιασμό που δεν καλύπτει τις διαρκώς διευρυνόμενες ανάγκες του υγρού στίβου στο Ηράκλειο.

Εν τω μεταξύ τόσο ο Σύλλογος Γονέων Κολυμβητηρίου Λίντο όσο και τα αθλητικά Σωματεία έχουν επανειλημμένως ζητήσει η νέα εγκατάσταση να σχεδιαστεί με τις κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να αποσυμφορήσει την υπάρχουσα πισίνα, να συμβάλλει να καλυφθούν ανάγκες του υγρού στίβου, να επιτρέψει την ταυτόχρονη διεξαγωγή αγώνων κολύμβησης και υδατοσφαίρισης, τη φιλοξενία περιφερειακών και πανελλήνιων διοργανώσεων και βέβαια να δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης και της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Αυτό σημαίνει ότι για την υδατοσφαίριση απαιτείται αγωνιστικός χώρος έως 33,3 Χ 20 μ. και επαρκές βάθος άνω των 2 μ., ενώ για την καλλιτεχνική (συγχρονισμένη) κολύμβηση απαιτείται μεγαλύτερο ωφέλιμο βάθος, ιδανικά έως και 3 μ., σε τμήμα της πισίνας.

Παράλληλα, η προγραμματισμένη ανακατασκευή της μεγάλης πισίνας δημιουργεί εύλογη ανησυχία για το πού και με ποιες συνθήκες θα συνεχίσουν να προπονούνται οι εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες των Συλλόγων του Ηρακλείου κατά τη διάρκεια των εργασιών, ώστε να μη διακοπεί η αθλητική δραστηριότητά τους.

Η όλη κατάσταση που επικρατεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις και του υγρού στίβου στο Ηράκλειο είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης και διαχρονικά των κυβερνήσεων. Πολιτική απαξίωσης και υποχρηματοδότησης τουαθλητισμού, αντιμετώπισής του με τη λογική του ελάχιστου κόστους, εμπορευματοποίησής του και στήριξης των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τις διεκδικήσεις των γονέων, αθλητών, ασκούμενων και εργαζόμενων για να εξασφαλιστούν ποιοτικά αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, με ελεύθερη πρόσβαση για τον λαό, με την πάγια θέση πως «ο αθλητισμός είναι δικαίωμα για τους πολλούς και όχι πολυτέλεια για λίγους».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για:

· Την κατασκευή, με κατεπείγουσες διαδικασίες, νέας σύγχρονης δημόσιας πισίνας στο ΕΑΚΗ, με προδιαγραφές που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των αθλημάτων του υγρού στίβου και να επιτρέπουν τη διεξαγωγή επίσημων αγωνιστικών διοργανώσεων, σύμφωνα με τα αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και των αθλητικών Σωματείων.

· Την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου δημόσιου κλειστού κολυμβητηρίου, δωρεάν για τον λαό του Ηρακλείου, αντίστοιχου των σύγχρονων και διαρκώς αυξανόμενων αναγκών της περιοχής.

· Την αύξηση της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης προς το ΕΑΚΗ, τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, χωρίς ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και με κατάργηση του ανταποδοτικού χαρακτήρα (χαράτσι εισόδου).

· Ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, ώστε να αναπτυχθούν δωρεάν προγράμματα μαζικού αθλητισμού.

· Να οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων ανακατασκευής της μεγάλης πισίνας και να συντηρηθούν, με ευθύνη του κράτους, πλήρως οι εγκαταστάσεις, να αποκατασταθούν όλα τα προβλήματα που εντοπίζονται και μάλιστα, σχετίζονται με την ασφάλεια αθλητών, παιδιών, γονέων και επισκεπτών.

· Να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο, με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση, για τη συνέχιση των προπονήσεων όλων των αθλητών και των Σωματείων κατά τη διάρκεια των εργασιών στη μεγάλη πισίνα, χωρίς να διαταραχθεί η αθλητική δραστηριότητα και χωρίς να δώσουν ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους οι λαϊκές οικογένειες.

Οι Βουλευτές

Συντυχάκης Μανώλης

Κομνηνάκα Μαρία

Μανωλάκου Διαμάντω

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