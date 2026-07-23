Διακοπές στην Κρήτη για τον άσο της Παρί Σεν Ζερμέν, Ντουέ

Ύστερα από μια ιδιαίτερα απαιτητική και γεμάτη αγωνιστικές υποχρεώσεις σεζόν με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν και την Εθνική Γαλλίας στο Μουντιάλ, ο Ντεζιρέ Ντουέ επέλεξε την Κρήτη για να απολαύσει λίγες ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Ο νεαρός άσος των Παριζιάνων βρέθηκε στο Ηράκλειο, όπου επισκέφθηκε μία από τις γραφικές παραλίες της περιοχής, απολαμβάνοντας το κολύμπι στα καταγάλανα νερά του νησιού. Μακριά από την πίεση των γηπέδων, φάνηκε να χαίρεται τις στιγμές ηρεμίας, εκμεταλλευόμενος τον ελληνικό ήλιο και τη φημισμένη κρητική φιλοξενία.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους λουόμενους, αρκετοί από τους οποίους τον αναγνώρισαν και του ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί του. Ο Ντουέ ανταποκρίθηκε με χαμόγελο σε κάθε αίτημα, δείχνοντας ιδιαίτερα προσιτός και ευγενικός απέναντι στους θαυμαστές του. Υπέγραψε αυτόγραφα, συνομίλησε για λίγα λεπτά με φίλους του ποδοσφαίρου και δεν αρνήθηκε καμία αναμνηστική φωτογραφία.

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Οι ολιγοήμερες διακοπές στην Κρήτη αποτελούν μια πολύτιμη ευκαιρία για τον νεαρό ποδοσφαιριστή να γεμίσει τις «μπαταρίες» του, μετά το Μουντιάλ (έπαιξε και στα 8 ματς) και πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Παρί Σεν Ζερμέν ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η επίσκεψή του στο νησί άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς απέδειξε ότι, πέρα από το σπουδαίο ταλέντο του στο γήπεδο, ξεχωρίζει και για τον απλό και φιλικό χαρακτήρα του.

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