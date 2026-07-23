Νέες ταυτότητες: Δόθηκε παράταση - Τι ισχύει για τους παλιούς κατόχους

Όσοι δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στην έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας δεν χρειάζεται να ανησυχούν, καθώς προβλέπεται παράταση στη χρήση των παλαιών δελτίων για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η σχετική υπουργική απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και αφορά αποκλειστικά την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Η παράταση δεν σημαίνει ότι επεκτείνεται συνολικά η ισχύς των παλιών ταυτοτήτων.

Από τις 3 Αυγούστου, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν το παλαιού τύπου δελτίο ταυτότητας ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Για την έξοδό τους από τη χώρα θα απαιτείται είτε η νέα ταυτότητα είτε έγκυρο διαβατήριο.

Στο εσωτερικό της χώρας, ωστόσο, οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να γίνονται δεκτές για τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και ως αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας, μέχρι την οριστική απόσυρσή τους που προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2027.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η παράταση δόθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες και να ολοκληρωθεί ομαλά η αντικατάσταση των παλαιών δελτίων ταυτότητας σε όλη τη χώρα.

Η ρύθμιση καλύπτει τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, οι οποίες θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.

Παράλληλα, στην ίδια πρόβλεψη εντάσσονται και τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και παραμένουν σε ισχύ.

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