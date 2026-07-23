Πολυτεχνείο Κρήτης: Νέος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος Αγιογραφίας

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Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγιογραφίας με τίτλο: «Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Ζωγραφικής. Πολυπρόσωπες Συνθέσεις. Τμήμα Προχωρημένων Β΄ (2026–2027)».

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη κατάρτιση σύγχρονων εικαστικών-αγιογράφων, γεφυρώνοντας τη θεωρητική γνώση με την εφαρμοσμένη τέχνη της αγιογραφίας. Ως πεδίο εφαρμογής και μελέτης επιλέγεται η εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού, η οποία προσφέρει τον ιδανικό τρόπο για την άσκηση των σπουδαστών στη σχεδιαστική ορθότητα, τη χρωματική οργάνωση και την τεχνική της αυγοτέμπερας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Πολυτεχνειούπολη, στα Κουνουπιδιανά Χανίων, και απευθύνεται σε άτομα που διαθέτουν Πιστοποίηση ή Βεβαίωση από το πρόγραμμα «Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Ζωγραφικής. Πολυπρόσωπες Συνθέσεις. Τμήμα Προχωρημένων Β΄» (Α΄ Κύκλος) ή από το πρόγραμμα «Βυζαντινή Ζωγραφική. Θεωρία και Τεχνικές Β΄. Τμήμα Προχωρημένων», καθώς και σε αποφοίτους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, ΔΕ, συναφών ειδικοτήτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι οποίοι ασχολούνται σε προχωρημένο επίπεδο με την τέχνη της αγιογραφίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απονέμεται στους εκπαιδευόμενους Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Δρ. Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, Ιστορικός της Τέχνης και μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ το εργαστηριακό μέρος αναλαμβάνει η Αγιογράφος Κωνσταντίνα Στεφανάκη, Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αγιογραφίας της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει 23 Σεπτεμβρίου 2026 και θα έχει διάρκεια 88 ωρών (5 μήνες – 17 εβδομάδες). Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη κατά τις απογευματινές ώρες.

Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την εγγραφή, τη διαδικασία συμμετοχής και τις δυνατότητες πληρωμής θα βρείτε:

στον ιστότοπο του προγράμματος (https://www.kedivim.tuc.gr)

στο email του ΚΕΔΙΒΙΜ ([email protected])

στο τηλέφωνο 28210 37200 (κα. Ελένη Ψαρουδάκη, Γραμματεία)

Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Δηλώσεις συμμετοχής - Ενέργειες συμμετοχής: · Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής.

Ακολούθως τη συμπληρώνετε, την υπογράφετε και την αποστέλλετε στο [email protected]

Μόλις επιβεβαιωθεί η έναρξη του προγράμματος (15 Σεπτεμβρίου 2026, με ελάχιστο αριθμό εκπαιδευομένων: 16 συμμετέχοντες), η Γραμματεία θα σας στείλει ένα ενημερωτικό μήνυμα και θα σας καλεί να καταβάλλετε το ποσό της εγγραφής.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.

Μετά την κατάθεσή σας, στέλνετε ηλεκτρονικά στο [email protected] αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης.

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