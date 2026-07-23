Φρικιαστικό έγκλημα: Πατέρας δολοφόνησε τον 3χρονο γιο του και πέταξε τη σορό σε βαλίτσα στο ποτάμι

Μια σοκαριστική υπόθεση δολοφονίας έγινε γνωστή στο Μέμφις των ΗΠΑ, καθώς ένας 22χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι σκότωσε τον 3χρονο γιο του, τοποθέτησε τη σορό του σε μια βαλίτσα και την εγκατέλειψε σε ποτάμι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 22χρονος Σαούλ Μαρτίνες φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του γιου του, Τζόζεφ Μαρτίνες στο Μέμφις.

Ο δράστης έφυγε από το σπίτι μαζί με το παιδί κατά τη διάρκεια της νύχτας το Σάββατο (18/07) και επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας (20/07) χωρίς αυτό. Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, ο πατέρας του δράστη κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ο 22χρονος μπήκε στο δωμάτιό του γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ζήτησε χρήματα και στη συνέχεια πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Έγκλημα στο Μέμφις: Πώς έδρασε ο 22χρονος

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι τα ξημερώματα της Κυριακής, με το αυτοκίνητο του πατέρα του για να αφήσει τα κλειδιά, προτού φύγει ξανά με το δικό του όχημα.

Όταν ο 22χρονος επέστρεψε ξανά στο σπίτι νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20/07), ο πατέρας του τον ρώτησε πού βρισκόταν ο εγγονός του. Αρχικά, ο Μαρτίνες υποστήριξε ότι ο μικρός Τζόζεφ βρισκόταν με φίλους. Ωστόσο, στη συνέχεια, ομολόγησε στον πατέρα του και σε άλλους συγγενείς ότι ο γιος του ήταν νεκρός και ότι είχε πετάξει το πτώμα στον ποταμό Γουλφ.

Στη συνέχεια, ο 22χρονος οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια δασώδη περιοχή, όπου οι αρχές εντόπισαν τη βαλίτσα που περιείχε τη σορό του μικρού αγοριού.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 22χρονος

Ο 22χρονος πατέρας κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού, φόνο πρώτου βαθμού στο πλαίσιο βαριάς κακοποίησης ανηλίκου, βαριά κακοποίηση ανηλίκου, βεβήλωση πτώματος και παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων.

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