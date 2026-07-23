ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου: Στηρίζει τους νέους φοιτητές - Έκπτωση 50% στις μετακινήσεις και των συνοδών

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Με μια σημαντική προσφορά κοινωνικής υπευθυνότητας, η ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου Α.Ε. στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά φοιτητών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έκπτωση 50% για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, διευκολύνοντας την πρώτη τους μετακίνηση προς το νέο τους ακαδημαϊκό ξεκίνημα.

Δικαιούχοι και ισχύς της προσφοράς

Η έκπτωση δεν αφορά μόνο τους ίδιους τους φοιτητές. Προσφέρεται επίσης σε έως και δύο (2) συνοδούς τους, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των οικογενειών να βρεθούν δίπλα στα παιδιά τους κατά την περίοδο της εγγραφής και της εύρεσης κατοικίας.

Η προνομιακή αυτή τιμή ισχύει για μετακινήσεις από τον τόπο κατοικίας προς τη σχολή εισαγωγής και αντίστροφα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από την προσφορά έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026, σε όλα τα διαθέσιμα δρομολόγια της εταιρείας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την έκδοση των μειωμένων εισιτηρίων, οι επιβάτες πρέπει να προσκομίσουν στα εκδοτήρια:

Βεβαίωση επιτυχούς εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανελλαδικές 2026).

Αστυνομική ταυτότητα του επιτυχόντα.

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Δίκτυο Δρομολογίων εκτός Κρήτης

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου Α.Ε. συνδέει απευθείας την Κρήτη με μεγάλες πανεπιστημιουπόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, προσφέροντας τακτικά δρομολόγια:

Άξονας Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας

Από Ηράκλειο προς Λαμία, Λάρισα, Θεσσαλονίκη: Καθημερινά, εκτός Σαββάτου.

Από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα, Λαμία, Ηράκλειο: Καθημερινά, εκτός Κυριακής.

Άξονας Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου

Από Ηράκλειο προς Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.

Από Ιωάννινα προς Άρτα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πάτρα, Κόρινθο, Ηράκλειο: Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.

Με τη δράση αυτή, η ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου Α.Ε. αποδεικνύει ότι επενδύει σταθερά στη νεολαία, προσφέροντας ασφαλείς, αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις μεταφοράς σε μια κομβική στιγμή για το μέλλον τους.

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