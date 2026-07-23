Κωστοπούλου: Ο λόγος που άλλαξε το όνομά της στο Instagram

Η Αμαλία Κωστοπούλου λίγες ημέρες μετά τον γάμο της με τον Jake Medgwell, αποφάσισε να αλλάξει το επίθετό της, βάζοντας αυτό του συζύγου της.

Μετά από αρκετά μηνύματα και σχόλια που δέχτηκε στα social media απάντησε για ποιο λόγο πήρε αυτή την απόφαση.

Όπως αποκάλυψε πρόκειται για μια προσωπική επιλογή και όχι για κάτι αμφιλεγόμενο, ενώ τόνισε πως ήθελε να έχει το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά της στο μέλλον.

«Ειλικρινά, έχω εκπλαγεί πολύ από τον αριθμό των αντιδράσεων που υπήρξαν για την αλλαγή του ονόματός μου. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν τόσο μεγάλο θέμα συζήτησης, ειδικά στη σημερινή εποχή. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Δεν καταλαβαίνω τα σχόλια περί “πατριαρχίας”.

Στην πραγματικότητα, έκανα το πατρικό μου επώνυμο δεύτερο όνομά μου (μεσαίο όνομα). Μερικοί λόγοι για τους οποίους το έκανα:

“Θέλω να έχω το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά μου”.



“Είναι δύσκολο να χρησιμοποιείς ένα μεγάλο ελληνικό επώνυμο”.



“Δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο και στην πραγματικότητα είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα να κάνεις στις ΗΠΑ”.



“Ελεύθερη επιλογή”», έγραψε.

Image

Διαβάστε επίσης

Κοργιαλάς - Ψυχίδου βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους

Zεντάγια: Φόρεσε ιρανικά σκουλαρίκια 3.000 ετών στην προώθηση της «Οδύσσειας» του Νόλαν