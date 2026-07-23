Κοργιαλάς - Ψυχίδου βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους

Ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους στη Ναύπακτο. Ο μικρός πήρε το όνομα Θανάσης, τιμώντας τον πατέρα του γνωστού τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα parapolitika, νονοί της ξεχωριστής αυτής ημέρας ήταν η αδελφή του Δημήτρη Κοργιαλά, Γιώτα Κοργιαλά, η οποία ανέλαβε τον ρόλο της νονάς.

Παρότι ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, βρέθηκαν μαζί σε αυτή τη σημαντική στιγμή για τον γιο τους, αποδεικνύοντας πως εκείνος αποτελεί πάντα την απόλυτη προτεραιότητά τους.

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