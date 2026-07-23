Viral το αποχαιρετιστήριο TikTok του Κιρ Στάρμερ -Εμφανίζεται ως Τορέτο από το «Fast & Furious»

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Ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, αφού ολοκλήρωσε την τελευταία του ημέρα στη Ντάουνινγκ Στριτ, δημοσίευσε στο TikTok ένα ασυνήθιστο βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται ως ο Βιν Ντίζελ, ο πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής σειράς Fast & Furious.

Το viral βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε την τελευταία ημέρα της θητείας του Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία, χρησιμοποιεί μοντάζ και εφέ που τον τοποθετούν στη θέση του διάσημου ηθοποιού Βιν Ντίζελ από το Fast & Furious, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και σχολίων στα social media.

Το βίντεο βασίστηκε στην εμβληματική τελική σκηνή της ταινίας «Fast and Furious 7», με το πρόσωπο του Στάρμερ και την πόρτα του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ να έχουν προστεθεί ψηφιακά πάνω στους χαρακτήρες του Ντόμινικ Τορέτο, τον οποίο υποδύεται ο Βιν Ντίζελ, και του Μπράιαν Ο’ Κόνερ, τον οποίο ενσάρκωσε ο αείμνηστος Πολ Γουόκερ.

Τι δείχνει το βίντεο

Στην αυθεντική σκηνή, οι δύο χαρακτήρες αποχωρίζονται ενώ ακούγεται το τραγούδι του Wiz Khalifa «See You Again» από το 2015. Στην επεξεργασμένη εκδοχή του Στάρμερ, η πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ εμφανίζεται να του λέει με τη φωνή του Ο’ Κόνερ. «Έι, νόμιζες ότι θα μπορούσες να φύγεις χωρίς να πεις αντίο;»

Ο Στάρμερ, μέσα από τη φωνή του Τορέτο, απαντά:

«Συνήθιζα να λέω ότι ζω τη ζωή μου ένα τέταρτο του μιλίου τη φορά, και νομίζω ότι γι’ αυτό ήμασταν αδέλφια… γιατί κι εσύ το έκανες.»

Στη συνέχεια, το βίντεο μετατρέπεται σε ένα μοντάζ με στιγμές από την πρωθυπουργική του θητεία. Περιλαμβάνονται πλάνα από επισκέψεις του σε σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά και το στιγμιότυπο όπου ο πρώην πρωθυπουργός σκοράρει πέναλτι σε φιλανθρωπικό αγώνα του Soccer Aid. Στο τέλος του βίντεο, ο Στάρμερ λέει στην πόρτα:

«Θα είσαι πάντα μαζί μου, και θα είσαι πάντα αδελφός μου», πριν τα δύο αυτοκίνητα απομακρυνθούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως ακριβώς στη σκηνή της ταινίας.

Το βίντεο γνώρισε μεγάλη απήχηση στο TikTok, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και περίπου 563.000 likes.

Ωστόσο, πολλοί χρήστες του X δεν εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από την επιλογή του πρώην πρωθυπουργού.

Ένας χρήστης που αναδημοσίευσε το βίντεο σχολίασε: «Ο Κιρ Στάρμερ μόλις δημοσίευσε αυτό το εντελώς ηλίθιο βίντεο στην επίσημη σελίδα του στο TikTok. Ακόμα ταλαντεύομαι ανάμεσα στην απορία και την ευχαρίστηση», ενώ ένας άλλος χαρακτήρισε το βίντεο «αμήχανο».

Νωρίτερα τη Δευτέρα (20.07.2026), ο Στάρμερ είχε εκφωνήσει την αποχαιρετιστήρια δήλωσή του έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

«Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στην τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός της Βρετανίας παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Άντι Μπέρναν.

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