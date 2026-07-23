Κρήτη: Βγήκαν τα όπλα μεταξύ συγγενών - Τρεις συλλήψεις

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Σε τρεις συλλήψεις, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Βιάννο μετά από θερμό επεισόδιο με πυροβολισμούς, στα ορεινά του δήμου.

29χρονος κατήγγειλε ότι το βράδυ της περασμένης Τρίτης 21/7 δύο συγγενικά του πρόσωπα 21 και 29 ετών, πυροβόλησαν εναντίον του ενώ βρισκόταν με το αυτοκινητό του σε ορεινή περιοχή.

Αυτή είναι η μία εκδοχή που εξετάζουν οι αστυνομικοί, καθώς οι καταγγελλόμενοι, μετέβησαν στο ΑΤ Βιάννου και κατήγγειλαν τον 29χρονο, ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε εναντίον τους!

Και οι τρεις αλληλομηνύθηκαν και συνελήφθησαν με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της φθοράς ιδιοκτησίας και της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται.

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