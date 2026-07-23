Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα» ομολόγησε

Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς ομολόγησε το έγκλημα. Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές, έχοντας ένταλμα εις βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή και όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια η παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος μέσω αποτυπωμάτων, τον εντόπισαν στον οδό Αχαρνών και τον συνέλαβαν.

Ο 28χρονος δράστης ομολόγησε στις Αρχές πως υπήρξε λογομαχία με τον ποινικολόγο που κατέληξε σε σωματική συμπλοκή με αποτέλεσμα ο 73χρονος να πέσει νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες από μαρτυρίες, ο ποινικολόγος με τον 28χρονο Αιγύπτιο ήταν σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας. Όπως είπε ο Αιγύπτιος στους αστυνομικούς, ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον μεταφέρει σπίτι του. Εκείνος δέχθηκε αλλά στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου όπου διαπληκτίστηκαν έντονα και ο κατηγορούμενος τον χτύπησε μέχρι θανάτου. Ο συλληφθείς έχει αναφέρει στους αστυνομικούς τον λόγο της συμπλοκής του με τον ποινικολόγο.

Ο Αιγύπτιος είναι σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα. Φέρεται να έχει υποβάλει αίτημα ασύλου το οποίο απερρίφθη με αποτέλεσμα να διαμένει παράνομα στη χώρα. Ταυτόχρονα, σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη, το 2024.

Ένα στοιχείο που οδήγησε τους αστυνομικούς στη σύλληψή του είναι ότι ο δράστης εντοπίστηκε με σπασμένο χέρι.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη



Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση του υπόπτου φαίνεται ότι διαδραμάτισαν:

η ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας,



τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στον χώρο του εγκλήματος,



καθώς και το γεγονός ότι ο 28χρονος εντοπίστηκε με τραυματισμό και συγκεκριμένα με σπασμένο χέρι, στοιχείο που εξετάστηκε από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.



Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ανθρωποκτονία.

Είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές.

Φέρεται να είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και να είχε υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας, το οποίο απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να διαμένει παράνομα στην Ελλάδα.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, η οποία φέρεται να χρονολογείται από το 2024.