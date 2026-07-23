ΟΦΗ: Κινείται για την απόκτηση του Αϊτόρ

Ο ΟΦΗ κινείται για την απόκτηση του πρών παίκτη του Παναθηναϊκού, Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα.

Οι δυο πλευρές βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένες επαφές και εφόσον βρεθεί η «χρυσή τομή» ο 30χρονος Ισπανός επιθετικός θα μεταβεί σύντομα στο Ρόζενταλ για να ενταχθεί στο βασικό στάδιο προετοιμασίας των Κυπελλούχων.

Σαφώς πρόκειται για περίπτωση που είναι ιδιαίτερα δυσκολη λόγω του υψηλού συμβολαίου του, όμως πρόκειται για υπόθεση που την χειρίζεται εδώ και μέρες ο Χρήστος Καρυπίδης, ενώ τον παίκτη τον θέλει πολύ και ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος όπως έχουμε αναφέρει έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα μεταγραφικά των Κυπελλούχων.

Πρόκειται για επιθετικό εγνωσμένης αξίας από το πέρασμα του στον Παναθηναϊκό και φυσικά για ποδοσφαιριστή που γνωρίζει άρτια ο Χρήστος Κόντης από την κοινή τους πορεία στον Παναθηναϊκό. Αξιοσημείωτο πως μαζί έχουν πανηγυρίσει δύο Κύπελλα με το Τριφύλλι, καθώς στο ένα ο νυν κόουτς του Ομίλου ήταν βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς (2022) και στο άλλο υπηρεσιακός τεχνικός (2024).





Ο Αϊτόρ σε 95 εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό μέτρησε 24 γκολ και 15 ασίστ, με τη συνέχεια να τον βρίσκει να αγωνίζεται στην ΑΕΚ Λάρνακας (14 γκολ και 7 ασίστ σε 36 ματς) και να ανήκει πλέον στο δυναμικό της βραζιλιάνικης Βιτόρια, με την οποία σε 36 συμμετοχές έχει 4 γκολ και 3 ασίστ.

Καθυστερεί ο Κόντρο, κοιτάζει κι άλλες περιπτώσεις ο ΟΦΗ



Όσον αφορά το θέμα του φορ είχαμε αναφέρει πως αναζητείται η φόρμουλα για την απόκτηση του Κέναν Κόντρο, ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερα βαρύ συμβόλαιο με τη Φερεντσβάρος, με απολαβές της τάξης των 600.000 ευρώ, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμφωνία.

Έτσι στον ΟΦΗ κοιτάζουν κι άλλες περιπτώσεις.

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