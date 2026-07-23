Ηράκλειο: Πέφτει σταδιακά ο υδράργυρος - Ανάσες δροσιάς στον Κόλπο Δερματά (εικόνες)

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Πέφτει σταδιακά από σήμερα (Πέμπτη 23/7) ο υδράργυρος στην Κρήτη, μετά από τρεις ημέρες υψηλών θερμοκρασιών.

Ο υδράργυρος σε κάποιες περιοχές του νησιού ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, όπως στον Αλικιανό Χανίων φτάνοντας τους 41,1 βαθμούς Κελσίου.

Χθες Τετάρτη, αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν το μπάνιο τον Κόλπο του Δερματά προκειμένου να δροσιστούν καθώς η θερμοκρασία παρέμενε σε υψηλά επίπεδα ακόμα και μετά το απόγευμα.

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Η ΕΜΥ προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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