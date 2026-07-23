ΠΕΜ.23 Ιου 2026 08:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Πέφτει σταδιακά ο υδράργυρος - Ανάσες δροσιάς στον Κόλπο Δερματά (εικόνες)

μπάνιο κόλπος δερματά
clock 07:17 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Πέφτει σταδιακά από σήμερα (Πέμπτη 23/7) ο υδράργυρος στην Κρήτη, μετά από τρεις ημέρες υψηλών θερμοκρασιών.

Ο υδράργυρος σε κάποιες περιοχές του νησιού ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, όπως στον Αλικιανό Χανίων φτάνοντας τους 41,1 βαθμούς Κελσίου.

Χθες Τετάρτη, αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν το μπάνιο τον Κόλπο του Δερματά προκειμένου να δροσιστούν καθώς η θερμοκρασία παρέμενε σε υψηλά επίπεδα ακόμα και μετά το απόγευμα.

μπάνιο κόλπος δερματά

Η ΕΜΥ προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα» ομολόγησε

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μπάνιο Ζεστη Κόλπος Δερματά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis