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ΚΡΗΤΗ

"Καμίνι" η Κρήτη: Ξεπέρασε τους 41°C ο υδράργυρος - Οι 4 περιοχές που "έβρασαν" (πίνακας)

καυσωνας
clock 19:19 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υψηλότατες θερμοκρασίες επικράτησαν στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να «χτυπάει» κόκκινο και να ξεπερνά τους 41 βαθμούς Κελσίου!

Η Τετάρτη 22/07, τελευταία ημέρα του τετραήμερου καύσωνα που επηρέασε τη χώρα μας, ήταν η πιο ζεστή στην Κρήτη, όπου σε 4 σταθμούς (δύο στα Χανιά, ένας στο Ρέθυμνο και ένας στο Λασίθι) η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.

Οι 8 υψηλότερες θερμοκρασίες από τους 67 μετεωρολογικούς σταθμούς που λειτουργεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr στην Κρήτη, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

πινακας ζεστης

Η ολοκλήρωση αυτού του τετραήμερου πύρινου κλοιού αφήνει την Κρήτη να ανασάνει, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ωστόσο, η ακραία αυτή συμπεριφορά του καιρού αποτελεί άλλη μια ηχηρή υπενθύμιση της κλιματικής αλλαγής που δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού.

Η επιστημονική κοινότητα, μέσω του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παραμένει σε συνεχή εγρήγορση, καταγράφοντας κάθε μεταβολή που επηρεάζει την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών.

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