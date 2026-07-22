Βόλει: Για 3η χρονιά παραμένει στον ΟΦΗ η Γκουασταβίνο

Η ...βασίλισσα του ΟΦΗ, στο θρόνο της! Η Μαρτίνα Γκουασταβίνο, θα συνεχίσει να είναι το μεγάλο όπλο των κοριτσιών του ΟΦΗ, στην μάχη του φιλέ.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, η Μαρτίνα Γκουασταβίνο συνεχίζει στον ΟΦΗ και η ομαδα βόλεϊ γυναικών του ΟΦΗ, ξεκινά δυναμικά τις ανακοινώσεις για τη νέα σεζόν.

Στην ανακοίνωση του, ο ΟΦΗ αναφέρει, για την Γκουασταβίνο ότι :

Η "βασίλισσα" του φιλέ μένει στον ΟΦΗ!

Η Μαρτίνα Γκουασταβίνο θα φορέσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την ασπρόμαυρη φανέλα του ΟΦΗ!

Η 31χρονη (18/7/1995, 1μ84) κεντρικός (1,84 μ.) απο την Αργεντινή αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομάδα μας και θα συνεχίσει να προσφέρει την εμπειρία, το πάθος και την ποιότητά της, οδηγώντας τον ΟΦΗ στη Pre League Γυναικών.

Η Μαρτίνα, έγραψε ιστορία ως η πρώτη ξένη αθλήτρια του τμήματος βόλεϊ Γυναικών του ΟΦΗ και συνεχίζει να αποτελεί βασικό κομμάτι της προσπάθειάς μας.

Στην πλούσια καριέρα της έχει αγωνιστεί στις:



Madrid Chamberí (Ισπανία), Esmoriz GC (Πορτογαλία), CA San Lorenzo, River Plate και Estudiantes de La Plata (Αργεντινή).

Μαρτίνα, είμαστε χαρούμενοι που συνεχίζεις μαζί μας!

Καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες!

"ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ Ο ΟΦΗ"

"Ο ΟΦΗ για μένα σημαίνει πάθος, σημαίνει οικογένεια, σημαίνει σπίτι".



Για 3η συνεχόμενη χρονιά, θα προσφέρει τις υπηρεσίες της στον ΟΦΗ η 31χρονη Αργεντίνα κεντρικός Μαρτίνα Γκουασταβίνο.

Η ίδια μίλησε στο επίσημο κανάλι της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ, για την αγάπη της για την ομάδα, την οποία χαρακτηρίζει οικογένεια, αλλά και το...τατουάζ που έχει κάνει στο χέρι της, για χατίρι του ΟΦΗ.

Η πρώτη ξένη στην ιστορία του ΟΦΗ, συγκίνησε με τον τρόπου που μιλάει για την ομάδα της Κρήτης και το δέσιμο που έχει με την ομάδα, έχοντας χαράξει σε τατουάζ τα αρχικά Ο.Φ.Η. στο χέρι της, το οποίο δείχνει με καμάρι!

Στην ερώτηση, για το τι σημαίνει για εκείνη ο ΟΦΗ, η ίδια τονίζει συγκινημένη ότι "ο ΟΦΗ για μένα σημαίνει πάθος και οικογένεια, σημαίνει σπίτι και μια μεγάλη κοινότητα στην Κρήτη".

Για την παραμονή της στον ΟΦΗ, η Γκουασταβίνο, είπε ότι "είμαι πολύ χαρούμενη που συνεχίζω στον ΟΦΗ. Νιώθω αυτό το μέρος, σαν το σπίτι μου. Είμαι χαρούμενη, για το πως διαχειριστήκαμε τις δυο προηγούμενες σεζόν, με την ομάδα. Ελπίζω, ότι το ίδιο θα κάνουμε και την τρίτη χρονιά. Ηταν εύκολη απόφαση για μένα να μείνω στην ομάδα. Προτιμώ να μείνω εδώ, απο το να πάω κάπου αλλού. Κάναμε δυο πολύ καλές σεζόν, με την ομάδα. Κάθε χρόνο μεγαλώναμε σαν ομάδα. Θα κάνουμε και φέτος το καλύτερο που μπορούμε και θα φέρουμε την ομάδα στην καλύτερη θέση που μπορούμε".