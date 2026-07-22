Βρύσαλης: Τα στοιχεία των αιτήσεων "γκρεμίζουν" το κυβερνητικό αφήγημα για την υποστελέχωση στην Υγεία

Σε μια σκληρή δήλωση-διάψευση των κυβερνητικών ισχυρισμών προχώρησε ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης, με αφορμή τα πρόσφατα στοιχεία για τις αιτήσεις προσλήψεων στο ΕΣΥ.

Ο κ. Βρύσαλης υπογραμμίζει ότι η τεράστια συμμετοχή των υγειονομικών στις πλατφόρμες του επικουρικού προσωπικού και στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ καταρρίπτει οριστικά το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι «δεν υπάρχει διαθέσιμο νοσηλευτικό προσωπικό».

Παράλληλα, αναδεικνύει το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις χιλιάδες αιτήσεις των ενδιαφερομένων, τις ελάχιστες προκηρυσσόμενες θέσεις και τα περισσότερα από 30.000 οργανικά κενά που κρατούν τα δημόσια νοσοκομεία σε κατάσταση επικίνδυνης υποστελέχωσης.

Αναλυτικά η δήλωση Βρύσαλη

Σχετικά με την πρόσφατη δήλωση του υπουργού Εμπορίου της Υγείας οτι κατατέθηκαν 19.133 αιτήσεις νοσηλευτικού προσωπικού για πρόσληψη ως επικουρικό προσωπικό διαψεύδει, για άλλη μια φορά, το πρωτοχρονιάτικο ψέμα του πρωθυπουργού ότι «θέλουμε να προσλάβουμε νοσηλευτές αλλά δεν βρίσκουμε» και επιβεβαιώνει τη δυνατότητα και ανάγκη για μαζικές επείγουσες προσλήψεις για να αντιμετωπισθεί η επικίνδυνη υποστελέχωση.



Σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργού Εμπορίου της Υγείας, στις 15 Ιουλίου 2026, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, έχουν κατατεθεί 15.995 οριστικές και 3.138 προσωρινές (συνολικά 19.133) αιτήσεις νοσηλευτικού προσωπικού και ο αριθμός πρόκειται να αυξηθεί, δεδομένου οτι δόθηκε παρατάση για τη δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων εγγραφής μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Εξίσου αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα οποία στην «πολυδιαφημισμένη» προκήρυξη 4Κ/2026 κατατέθηκαν 9.433 αιτήσεις για την πρόσληψη μόνο 1654 νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών, ενώ οι κενές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού ξεπερνούν τις 20.000 και οι πραγματικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες.



Διαψεύδεται, επομένως, για άλλη μια φορά, το πρωτοχρονιάτικο ψέμα του πρωθυπουργού ότι «θέλουμε να προσλάβουμε νοσηλευτές αλλά δεν βρίσκουμε».



Παρόμοια είναι τα στοιχεία του ΑΣΕΠ συνολικά για τη συμμετοχή στις πρόσφατες προκηρύξεις (1Κ/2026, 2Κ/2026 και 4Κ/2026) για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δημόσιες μονάδες υγείας, όπου κατατέθηκαν συνολικά 51.514 αιτήσεις για την κάλυψη 3860 θέσεων, ενώ οι κενές οργανικές θέσεις, με βάση τους απαρχαιωμένους και ανεπαρκέστατους οργανισμούς των νοσοκομείων και κέντρων υγείας ξεπερνούν τις 30.000 και οι πραγματικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες.



Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ΠΑΓΝΗ , που εφημερεύει μέρα παρά ημέρα ,είναι το μοναδικό νοσοκομειο για αρκετές ειδικότητες μοναδικές σε όλο το νησί και όχι μόνο , έχει 700 κενές θέσεις προσωπικού ολων των ειδικοτήτων, από τις οποίες οι 350 είναι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού



Αγανάκτηση μας προκαλούν οι προκλητικές κυβερνητικές δηλώσεις ότι «το ΕΣΥ έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ» που διαψεύδονται πρωταρχικά από την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά ασθενείς και ασθενείς στις δημόσιες μονάδες πανελλαδικά, αλλά και από τα επίσημα στοιχεία της απογραφής των εργαζομένων στο Δημόσιο (ο συνολικός αριθμός μονίμων και συμβασιούχων στις δημόσιες μονάδες υγείας μειώθηκε κατά 5.750 εργαζόμενους τα τελευταία 4 χρόνια) καθώς και το γεγονός οτι το 2026 το κονδύλι για την μισθοδοσία του προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας είναι μειωμένο κατά 180 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025.



Αν και η κυβέρνηση πραγματικά «ήθελε» να προσλάβει νοσηλευτές και συνολικά εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες υγείας, θα προκήρυσσε για κάλυψη τις δεκάδες χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις, θα μονιμοποιούσε τους χιλιάδες συμβασιούχους και θα αποδεχόταν τα αιτήματα μας για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, επαναφορά 13ου – 14ου μισθού, αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ένταξη στα ΒΑΕ όλων όσων εργάζονται στις αντίστοιχες συνθήκες με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας.



Για να αντιμετωπισθεί η διαρκώς επιδεινούμενη επικίνδυνη υποστελέχωση, που ήδη έχει σοβαρότατες συνέπειες στην ποιότητα και ασφάλεια της παρεχόμενης περίθαλψης, αλλά και στην επιβάρυνση της υγείας των εργαζομένων λόγω της εντατικοποίησης, ζητάμε να προχωρήσετε στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:



► να προσληφθούν άμεσα με μόνιμη σχέση ολοι οι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές και μαίες, που έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχής στις προκηρυξεις για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού είτε στην πλατφόρμα για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, με μοναδική προϋποθεση να έχουν το απαραίτητο πτυχίο



► για να εξασφαλισθούν τα απαραίτητα κονδύλια για την πρόσληψη και μισθοδοσία του προσωπικού να αξιοποιηθεί μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος 4,48 δις ευρω του 1ου εξαμήνου 2026 του κρατικού προϋπολογισμού και να καταργηθούν οι προκλητικές φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις δις ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους και οι ακόμη μεγαλύτερες δαπάνες για συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις.

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