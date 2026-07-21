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ΚΡΗΤΗ

meteo.gr - Κρήτη: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και λίγη ερημική σκόνη...

καύσωνας
clock 08:10 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένονται το διήμερο Τρίτης 21 και Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026 στη χώρα μας.

Στους δύο χάρτες που παρατίθενται, από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παρουσιάζεται η προβλεπόμενη συγκέντρωση της σκόνης (μέτριες συγκεντρώσεις) τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης 21/07 και Τετάρτης 22/07, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Από την Πέμπτη 23/07 η σκόνη απομακρύνεται σχεδόν εντελώς από τη χώρα μας.

Μπορείτε να παρακολουθείτε δορυφορικές και επίγειες μετρήσεις της ερημικής σκόνης καθώς και το σύνολο των προγνωστικών χαρτών, στο Παρατηρητήριο Σκόνης της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη σελίδα www.meteo.gr/dust

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