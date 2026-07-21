Ρωσία: Drone χτύπησε λεωφορείο – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

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Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι έπληξε με drone λεωφορείο στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άτομα, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος.

Ο Αλεξάντερ Σουβάγιεφ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram ότι συνολικά 23 πολίτες τραυματίστηκαν στην επίθεση.

«Σήμερα στην πόλη Σεμπέκινο, ένα drone το οποίο χειρίζονταν… τρομοκράτες από το Κίεβο έπληξε εσκεμμένα και με κυνικό τρόπο ένα επιβατικό λεωφορείο», δήλωσε ο Σουβάγιεφ.

«Με βαριά καρδιά αναφέρω: σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πέντε αθώοι πολίτες, ανάμεσά τους ένας ανήλικος, σκοτώθηκαν εξαιτίας αυτής της απάνθρωπης και άθλιας επίθεσης: τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί υπέκυψαν στα τραύματά τους».

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα την κατηγορία αυτή.

Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ συνορεύει με την περιφέρεια του Χαρκόβου της ανατολικής Ουκρανίας και υφίσταται τακτικά επιθέσεις από τις δυνάμεις του Κιέβου από την αρχή του πολέμου το 2022.

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