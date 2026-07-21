Παπαμιχαήλ: Συγκινεί η επίσκεψή του στον τάφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Μία ημέρα μετά το ετήσιο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της, Αλίκης Βουγιουκλάκη, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επισκέφθηκε τον τάφο της μητέρας του για να τιμήσει τη μνήμη της με τον δικό του τρόπο.

Έτσι άφησε τα αγαπημένα της λουλούδια και μοιράστηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.

"Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη. Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ’ αγαπώ", έγραψε χαρακτηριστικά.

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