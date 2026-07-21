ΤΡΙ.21 Ιου 2026 17:23
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Παπαμιχαήλ: Συγκινεί η επίσκεψή του στον τάφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

παπαμιχαήλ
clock 17:00 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μία ημέρα μετά το ετήσιο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της, Αλίκης Βουγιουκλάκη,  ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επισκέφθηκε τον τάφο της μητέρας του για να τιμήσει τη μνήμη της με τον δικό του τρόπο.

Έτσι άφησε τα αγαπημένα της λουλούδια και μοιράστηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.

"Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη. Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ’ αγαπώ", έγραψε χαρακτηριστικά.

A post shared by Aliki Vougiouklaki Official (@alikivougiouklakiofficial)

Διαβάστε επίσης 

Παπαγεωργίου: Ποζάρει στη Σίφνο με το μαγιό της

Ρόμπι Γουίλιαμς: Απάντησε στις φήμες ότι έπεσε… κοκαϊνη από το ρουθούνι του στον τελικό του Μουντιάλ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιάννης Παπαμιχαήλ Αλίκη Βουγιουκλάκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis