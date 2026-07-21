Παπαγεωργίου: Ποζάρει στη Σίφνο με το μαγιό της

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε στη Σίφνο όπου γιόρτασε την ονομαστική της εορτή. Το μοντέλο έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ευχαριστώντας όσους της έστειλαν ευχές για τη γιορτή της.

«Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, έρχεστε όλο και πιο κοντά μου.. σας ευχαριστώ πολύ για τις γλυκές ευχές, τις διαδικτυακές αγκαλιές και τα gifakia με τα λουλούδια! Κάνατε για άλλη μια φορά τη μέρα μου τόσο ξεχωριστή. Να έχουμε υγεία, χαρά και να είμαστε δυνατοί», έγραψε χαρακτηριστικά.

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