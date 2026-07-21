Επιλέγεις, βλέπεις πώς θα βλέπεις και πηγαίνεις στα «Δύο Αοράκια» για το διεθνές τουρνουά μπάσκετ

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Επιλέγεις, βλέπεις πώς θα βλέπεις, αγοράζεις το εισιτήριο και… πηγαίνεις να δεις αγώνες του κορυφαίου τουρνουά μπάσκετ Ευρωλίγκας,που γίνονται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.

Σας μπερδέψαμε; Λοιπόν, στις4 και 6 Σεπτεμβρίουστο Ηράκλειο θα γίνει, τοCreteInternationalBasketballTournament2026με συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης 2026Ολυμπιακού, της περσινής πρωταθλήτριας ΕυρώπηςΦενέρμπαχτσε, της πρωταθλήτριας ΙταλίαςΑρμάνιΜιλάνοκαι τουΕρυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Ομάδες που και πέρυσι είχαν έρθει στην πόλη μας, αλλά το νέο δεν είναι αυτό. Το νέο, η καινοτομία είναι ότι τοCreteIBTλανσάρει για πρώτη φορά όχι μόνο στο συγκεκριμένο Τουρνουά-αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα-τη σύγχρονη, πρωτοποριακή και πολύ δελεαστική καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φίλαθλοι μπορούν να δουν και να εντοπίσουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού την αγοράσουν!

«Οι τρισδιάστατοι χάρτες και οι προβολές των καθισμάτων παρέχουνυπερ-ακριβείς απεικονίσεις κάθε θέσης και τμήματος, δίνοντας στους οπαδούς την ίδια θέα που θα είχαν μέσα στον χώρο.

Αυτή η τεχνολογία αυξάνει την εμπιστοσύνη των οπαδών και επιταχύνει τις αποφάσεις αγοράς εξαλείφοντας την αβεβαιότητα»,τόνισε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο εκ των διοργανωτών του τουρνουάΜανώληςΡουσάκηςκαι συνέχισε:

«Το κλειστό γυμναστήριο τηςΝέας Αλικαρνασσούαποτελεί τον πρώτο αθλητικό χώρο στην Ελλάδα που υιοθετεί την τεχνολογία χαρτογράφησης χώρων της 3DDV για την εμπλοκή των οπαδών και την πώληση εισιτηρίων.

Σε διεθνές επίπεδο, οι ίδιες λύσεις έχουν ήδη αναπτυχθεί σε χώρους παγκόσμιας κλάσης,όπως το ΣτάδιοWembleyτου Λονδίνου, το Crypto.comArenaτουΛοςΆντζελεςκαι τοStadioOlimpicoτης Ρώμης, οδηγώντας σε μετρήσιμες αυξήσεις στη μετατροπή εισιτηρίων και στην ικανοποίηση των οπαδών.

Οι φίλαθλοι θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη διαφάνεια και σιγουριά κατά την αγορά εισιτηρίων, ενώ οι χώροι μπάσκετ και τένις στην περιοχή μπορούν να επωφεληθούν από το ίδιο αποδεδειγμένο μοντέλο.

Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας τοποθετεί το CRETEIBTσε θέση καινοτόμου στην ελληνική αθλητική αγορά,ενισχύοντας την αξία της επωνυμίας και την εμπορική ανταγωνιστικότητα».

Tα εισιτήρια,που ξεκινάνε από30 ευρώτη μέρα (2 αγώνες)(ήδη κυκλοφόρησαν και μέσω τουwww.crete-ibt.com),μπορεί κάποιος να δει την τρισδιάστατη εικόνα του κλειστού,αλλά και να αγοράσει τα εισιτήριάτου.

«Το γήπεδο είναι έτοιμο για αυτή τη διοργάνωση με τον Δήμο να βοηθά για την επιτυχία της», δήλωσε ο αντιδήμαρχοςΑθλητισμούΓιάννηςΤσαπάκης,διευκρινίζοντας ότι«ο Δήμος θα προσφέρει χορηγία στη διοργάνωση»,μια και οι διοργανωτές πληρώνουν το γήπεδο.«Είναι σπουδαίο τουρνουά με νέα καινοτομία και μπράβο στους διοργανωτές»,συμπλήρωσε ο συντονιστής της συνέντευξης Τύπου,δημοσιογράφοςΒασίλης Σκουντής.

Όσον αφορά τα εισιτήρια,ταΑμεΑεισέρχονταιδωρεάν, 50% έχουν έκπτωση παιδιά έως 14 ετών και 20% έκπτωση όσοι αγοράσουν εισιτήρια και για τις δύο ημέρες. Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν τηνΠεριφέρεια Κρήτηςγια τη στήριξή της, εθελοντές και χορηγούς. Σημείωσαν επίσης ότι το τουρνουά θαμεταδοθείκαι τηλεοπτικά.