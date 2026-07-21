ΗΠΑ: Στοχευμένοι δασμοί 10% έως 12,5% σε 60 χώρες - Ποιους αφορά η απόφαση-βόμβα

Σε νέο γύρο δασμών ετοιμάζεται να προχωρήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται «σύντομα», σύμφωνα με τον Αμερικανό Εμπορικό Εκπρόσωπο (UATR) Τζέιμισον Γκριρ.

Μιλώντας στο CNBC, ο Γκριρ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, επικαλούμενος την υποχρέωσή του να ενημερώσει πρώτα το Κογκρέσο και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση νέων εμπορικών μέτρων. «Δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή, αλλά αναμένουμε σύντομα εξελίξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη λήξη, την Παρασκευή, του προσωρινού καθολικού δασμού 10% που επιβλήθηκε στις εισαγωγές βάσει του άρθρου 122 του αμερικανικού Εμπορικού Νόμου του 1974.

Στο επίκεντρο οι δασμοί του άρθρου 301

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμάσει τη μετάβαση σε ένα νέο, πιο στοχευμένο πλαίσιο δασμών, αξιοποιώντας το άρθρο 301 της ίδιας νομοθεσίας.

Στις αρχές Ιουνίου, το Γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου πρότεινε την επιβολή νέων δασμών έως και 12,5% σε εισαγωγές από περίπου 60 οικονομίες, επικαλούμενο –μεταξύ άλλων– ζητήματα καταναγκαστικής εργασίας στις αλυσίδες εφοδιασμού. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν νομοθεσία που απαγορεύει το εμπόριο προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Οι περισσότερες χώρες είτε δεν έχουν αντίστοιχο πλαίσιο είτε δεν το εφαρμόζουν αποτελεσματικά», υποστήριξε ο Γκριρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπό εξέταση δασμοί θα καλύπτουν περίπου το 99% του αμερικανικού εμπορίου, στοιχείο που –όπως είπε– αποτυπώνει το εύρος του προβλήματος που επιχειρεί να αντιμετωπίσει η Ουάσιγκτον.

Οι δηλώσεις του θεωρούνται η πρώτη ουσιαστική επιβεβαίωση ότι ο Λευκός Οίκος προχωρά στον σχεδιασμό που είχε αποκαλύψει νωρίτερα δημοσίευμα των Financial Times, με στόχο να αντικαταστήσει τον προσωρινό καθολικό δασμό με ένα πιο ανθεκτικό νομικά και περισσότερο στοχευμένο καθεστώς εμπορικών μέτρων.

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