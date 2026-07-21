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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτωπο 15 βουλευτών της ΝΔ κατά των πολυεθνικών του τουρισμού: Ζητούν πλαφόν στις προμήθειες

Βουλή
clock 19:58 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ερώτηση με την οποία ζητούν μέτρα «για την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων» κατέθεσαν 15 βουλευτές της ΝΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ερώτηση που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Σπύρου Κυριάκη ήταν έτοιμη από την Παρασκευή, ενώ τη σημασία του έχει ότι οι υπογραφές των υπολοίπων συναδέλφων του συγκεντρώθηκαν χθες, μέρα κατά την οποία συνεδρίαζε η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.

Για ανησυχητικές πρακτικές κάνουν λόγο οι βουλευτές της ΝΔ

Στην ερώτηση που απευθύνεται στους Τάκη Θεοδωρικάκο και Όλγα Κεφαλογιάννη, οι «γαλάζιοι» βουλευτές κάνουν λόγο για υπέρογκες προμήθειες και παραπλανητικές πρακτικές από τις πλατφόρμες και υπογραμμίζουν πως οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον online ταξιδιωτικά πρακτορεία, «αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυκτικού ελέγχου της αγοράς».

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι Σπυρίδων Κυριάκης, Θανάσης Λιούτας, Περικλής Μαντάς, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Θανάσης Σταυρόπουλος, Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Βρεττάκος, Λευτέρης Αυγενάκης, Μάρκος Καφούρος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αγγελική Δεληκάρη, Βασίλης Γιόγιακας, Βασίλης Υψηλάντης και Φίλιππος Φόρτωμας.

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