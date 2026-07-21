Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Αυτές είναι οι 35 αποφάσεις της νέας Δημοτικής Επιτροπής

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Η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας .

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.

2. Έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Μινώα Πεδιάδας 2024-2028 (Β’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος).

3. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών.

4. Επέκταση-επιμήκυνση απασχόλησης δεκατεσσάρων (14) ατόμων, που απασχολούνται μέσω του Προγράμματος Επιχορήγησης για την Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 55-74 ετών, κατά ένα (1) έτος, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου.

5. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Γεωφυσική διασκόπηση με τη σεισμική μέθοδο ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων και τις μεθόδους της σεισμικής και της ηλεκτρικής τομογραφίας (ERT) στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου».

6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 155/2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της "ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε." για την υλοποίηση της πράξης: "Διοικητική και τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας"».

7. Διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου και του Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου Καστελλίου.

8. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης μηχανολογικού εξοπλισμού του π. ΦΟΔΙΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ.

9. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2026 για τη δαπάνη μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα (01/07/2026).

10. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2026 για τη δαπάνη με τίτλο «Δημοτικές εκδηλώσεις» (Μουσικές παραστάσεις με τη συμμετοχή καλλιτεχνικού σχήματος).

11. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2026 για τη δαπάνη με τίτλο «Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις» (προμήθεια εκτυπωμένων ταινιών).

12. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των Δημοτικών Κοινοτήτων.

13. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή σχολικών μονάδων.

14. Απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμων οφειλών.

15. Έγκριση πρακτικού ΙΙ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια – Εγκατάσταση και λειτουργία νέας μονάδας επεξεργασίας πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Τσούτσουρα».

16. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη πίστας Motocross».

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Συντήρηση ανοικτού κολυμβητηρίου Αρκαλοχωρίου».

18. Έγκριση χορήγησης οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων».

19. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμών Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

20. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Καστελλίου».

21. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή δημοτικών κτιρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021».

22. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια «Υλικά συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων».

23. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια «Προμήθεια μηχανημάτων έργου».

24. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια «Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών».

25. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου και δημιουργία υποστηρικτικών δομών στο Ίνι».

26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11β στο Καστέλλι».

27. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση παραχωρηθέντος κτιρίου στο Δήμο».

28. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

29. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».

30. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή αύλειων χώρων σχολείων».

31. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης».

32. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων - πεζοδρόμων».

33. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή στεγάστρων σε σχολικές μονάδες».

34. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων».

35. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Υλοποίηση έργων πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιές».

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