Στην κορυφή των προτιμήσεων των ξένων αγοραστών η Κρήτη για εξοχική κατοικία

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Ψήφο εμπιστοσύνης στην Κρήτη δίνουν για ακόμη μία χρονιά οι αλλοδαποί αγοραστές εξοχικών κατοικιών, κατατάσσοντας το νησί μας στην πρώτη θέση των επιλογών τους.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αγοράς για το 2026, σχεδόν ένας στους τρεις ενδιαφερόμενους επιλέγει την Κρήτη, για την απόκτηση της δικής του εξοχικής κατοικίας.

Η πλειονότητα των αγοραστών προέρχεται από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία.



Μάλιστα, παρατηρείται αμεσότητα στις αποφάσεις τους, σύμφωνα με εκπροσώπους της κτηματαγοράς,καθώς μεγάλο ποσοστό από αυτούς είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην επένδυσή τους σε διάστημα 6 μηνών έως 1 χρόνο.

Παράλληλα, επτά στους δέκα προτιμούν νεόδμητα ακίνητα ή κατασκευές των τελευταίων ετών, θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες:



Την ανεμπόδιστη θέα, την κοντινή απόσταση από τη θάλασσα,την ύπαρξη πισίνας.

Η ελκυστικότητα της Κρήτης στηρίζεται σε μια σειρά από ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η μεγάλη έκταση της εξασφαλίζει επαρκή διαθεσιμότητα οικοπέδων κοντά στο κύμα.

Παράλληλα, η διευρυμένη τουριστική περίοδος σε συνδυασμό με το «brand name» της Κρήτης, προσφέρει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα για καλές αποδόσεις, μέσω της τουριστικής εκμετάλλευσης.

Επιπλέον,οι τιμές πώλησης παραμένουν σε λογικά και προσιτά επίπεδα συγκριτικά με άλλους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς όπως είναι το Ιόνιο και οι Κυκλάδες.

Η επενδυτική αυτή δυναμική αναμένεται να ενισχυθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια, με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης .

Να πούμε ότι καταλύτη στην προσβασιμότητα, αποτελεί η παρουσία πολλών αεροπορικών συνδέσεων, διευκολύνοντας την άμεση και συνεχή μετακίνηση των ιδιοκτητών από το εξωτερικό.

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