Κρήτη - Κτηματολόγιο: "Κραυγή αγωνίας" για να μη χαθούν περιουσίες γενεών - Δεν επαρκεί η 6ήμερη παράταση

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης και Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως ανακοινώθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Ωστόσο αν τα λάθη είναι άνω του 50% η εξαήμερη προθεσμία που δόθηκε δεν επαρκεί για τις διορθώσεις. Οι επιστημονικοί φορείς του νησιού, εξακολουθούν να προειδοποιούν ότι οι υφιστάμενες δυσλειτουργίες και η μικρή προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων και ενστάσεων θέτουν σε κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χιλιάδων πολιτών.

Εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων Ηρακλείου και Χανίων, ο αντιπεριφερειάχης Νίκος Καλογερής και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων θα βρεθούν αύριο στην Αθήνα, όπου θα έχουν συνάντηση στις 9.30 το πρωί, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, με στόχο να δοθεί παράταση τουλάχιστον ως το τέλος του έτους.





Η πρόεδρος του Δ.Σ.Η Κατερίνα Κοσμαδάκη που λάβει μέρος στην αυριανή συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης τόνισε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ότι η παράταση που δόθηκε δεν επαρκεί για την διόρθωση των σφαλμάτων, ενώ μια παράταση τουλάχιστον ως το τέλος του χρόνου, στην οποία θα επιμείνουν είναι αναγκαία για πολλούς λόγους.

Πέρα από το πιεστικό χρονοδιάγραμμα, οι φορείς ζητούν μια συνολική αναμόρφωση της διαδικασίας. Τα βασικά σημεία τριβής εστιάζονται στη σωρεία λαθών, στις δασικές εκτάσεις και στην αποτύπωση των οδών.



Οι αρχικοί πίνακες περιλαμβάνουν σοβαρά σφάλματα που απαιτούν χρόνο, έξοδα και γραφειοκρατία για να διορθωθούν.

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Απαιτείται ο απόλυτος σεβασμός του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Κρήτης, το οποίο διαφέρει από την υπόλοιπη Ελλάδα και δημιουργεί συνεχείς εμπλοκές με τους δασικούς χάρτες, ενώ ζητείται ορθολογικός επανασχεδιασμός των ημερομηνιών για την υποβολή δηλώσεων και ενστάσεων, ώστε να μην χαθεί καμία περιουσία πολιτών.





Μιλώντας στην ίδια εκπομπή η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συμβολαιογράφων Εφετείου Κρήτης Μαριλένα Σκυλουράκη, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ότι σε περίπτωση που δεν δοθεί ουσιαστική παράταση, τα λάθη θα μεταφερθούν στο λειτουργόν Κτηματολόγιο, κάτι που σημαίνει πως υπάρχει ορατός κίνδυνος να χαθούν περιουσίες για τις οποίες κοπίασαν γενεές – γενεών.



Η επόμενη ημέρα κρίνεται πλέον στο γραφείο του Υπουργού, με την Κρήτη να περιμένει μια λύση που θα αποτρέψει έναν μαζικό δικαστικό και οικονομικό Γολγοθά για χιλιάδες νοικοκυριά.

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