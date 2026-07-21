Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Άνδρας με τσεκούρια έβαλε φωτιά έξω από ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο Κάτω Μανχάταν της Νέας Υόρκης (τοπική ώρα), όταν άνδρας προκάλεσε έκρηξη με πυροτεχνήματα και έβαλε φωτιά έξω από το ομοσπονδιακό κτήριο 26 Federal Plaza, όπου στεγάζονται μεταξύ άλλων το FBI, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Manhattan, New York — An unidentified man deployed an incendiary device outside 26 Federal Plaza in Lower Manhattan on the morning of July 20, 2026, prompting a large emergency response and a federal investigation.







The incident occurred at approximately 8:30 a.m. outside the… pic.twitter.com/t6dR7NyjuJ — Police Incidents (@PoliceIncident) July 20, 2026

Οι αρχές συνέλαβαν τον 43χρονο Άντριου Αραμπάκα, βετεράνο του αμερικανικού στρατού, ο οποίος, σύμφωνα με το FBI και την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), ήταν οπλισμένος με δύο τσεκούρια, μία ματσέτα, τρία μαχαίρια, πυροτεχνήματα και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος άναψε αρχικά μια δέσμη πυροτεχνημάτων και στη συνέχεια περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό την είσοδο του κτηρίου, βάζοντας φωτιά. Ομοσπονδιακοί πράκτορες τον ακινητοποίησαν άμεσα, ενώ η Πυροσβεστική έσβησε γρήγορα τις φλόγες.

Ο βοηθός διευθυντή του FBI στη Νέα Υόρκη, Τζέιμς Μπάρνακλ, δήλωσε ότι ο δράστης «ήρθε οπλισμένος με κακές προθέσεις» και ότι στόχος του ήταν να τραυματίσει ανθρώπους. Πρόσθεσε ακόμη ότι ο 43χρονος ήταν ακτιβιστής κατά της ICE και είχε μαζί του καρότσι με το σύνθημα «ICE off our streets».

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι στην κατοχή του βρέθηκαν δύο αεροβόλα τύπου airsoft, ενώ μέσα στην τσάντα του εντοπίστηκε και μανιφέστο. Παράλληλα, κατασχέθηκε το όχημά του, το οποίο πρόκειται να ερευνηθεί μετά την έκδοση σχετικού εντάλματος.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, εκ των οποίων δύο ήταν εργαζόμενοι ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από τα πυροτεχνήματα, ενώ ένας υπάλληλος ασφαλείας υπέστη ελαφρά τραύματα κατά την ακινητοποίηση του υπόπτου.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Κοινή Αντιτρομοκρατική Ομάδα Κρούσης του FBI στη Νέα Υόρκη, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν για κυκλοφοριακά προβλήματα και έκλεισαν δρόμους γύρω από την περιοχή.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό»



Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό», εκφράζοντας την ανακούφισή του που δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί και ότι ο ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί.

«Ανακουφίζομαι που κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και ότι ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση. Η ομάδα μου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την αστυνομία της Νέας Υόρκης και θα στηρίξει την ομοσπονδιακή έρευνα. Η διοίκησή μας θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι κάθε κάτοικος της Νέας Υόρκης είναι ασφαλής στην πόλη του και θα λογοδοτήσει όποιος απειλεί αυτή την ασφάλεια», δήλωσε ο Μαμντάνι.

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