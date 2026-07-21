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ΚΡΗΤΗ

Εκτάκτως κλειστό το Φαράγγι της Σαμαριάς λόγω υψηλών θερμοκρασιών

φαραγγι σαμαριάς
clock 18:45 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κλειστό και από τις δύο εισόδους του θα παραμείνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου το φαράγγι της Σαμαριάς. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΦΥΠΕΚΑ, προβλέπονται θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών Κελσίου, ανώτερες των εγκεκριμένων από την Αντιπεριφέρεια Χανίων ορίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τον καύσωνα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες άνω των 36 C, οι οποίες είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων,ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και από τις δύο εισόδους του.

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Φαράγγι Σαμαριάς
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