Σούδα: Δικογραφία για την επακούμβηση του «Έλυρος» με το «Ιωσήφ» – Στα Χανιά ο Β' Υπαρχηγός του Λιμενικού

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση του Λιμεναρχείου Χανίων για την επακούμβηση που σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όταν το επιβατηγό πλοίο «Έλυρος», κατά τη διαδικασία απόπλου του για το δρομολόγιο Χανιά – Πειραιάς, ήρθε σε επαφή με το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ».

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας, υπό την εποπτεία της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Παράλληλα, με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, μεταβαίνει στα Χανιά ο Β' Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχος Ευστράτιος Δρακούλης, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, το «Έλυρος» κρίθηκε αξιόπλοο και έλαβε άδεια να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του, ενώ για το φορτηγό «Ιωσήφ» παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου μέχρι νεότερης απόφασης.

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