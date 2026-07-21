Σούδα: Το «Έλυρος» συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο – Η στιγμή της σύγκρουσης (βίντεο)

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Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στις 10.00 το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Σούδας, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΕΛΥΡΟΣ» και το φορτηγό πλοίο Ro-Ro Cargo «Iosif K.».

Αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές. Σύμφωνα με το ΕΡΤNews το «Iosif K.» έχει κάποιες ζημιές αριστερά της πλώρης, ενώ το Έλυρος πολύ μικρότερες κατάπλωρα. Η σύγκρουση σημειώθηκε την ώρα του κατάπλου του «Iosif K.» υπό συνθήκες που διευρευνώνται.

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Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το φορτηγό πλοίο κατέπλευσε στον λιμένα, όπου παραμένει δεσμευμένο για επιθεώρηση από το τοπικό κλιμάκιο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων. Παράλληλα, οι λιμενικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Το zarpanews.gr δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δυο πλοίων.

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